На Волині попрощалися з Героєм Іваном Воробеєм





Про це



В останню путь захисника провели рідні, близькі, друзі, побратими, жителі Старовижівської громади.



Поховали Івана на Алеї слави на цвинтарі смт Стара Вижівка.



"Іван був завжди життєрадісним, мав багато планів та мрій. Страшна війна без жалю зруйнувала всі ці плани і мрії, забрала його життя. Смерть Івана – це не тільки біль родини, це біль усієї громади, це біль усієї країни. Вклоняємося твоєму подвигу, Іване, дякуємо за оборону України і всіх нас!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Старовижівська громада попрощались із загиблим на війні Героєм -Іваном Воробеєм, який загинув 20 вересня 2023 року в бою за Україну, її свободу і незалежність.Про це повідомили у громаді.В останню путь захисника провели рідні, близькі, друзі, побратими, жителі Старовижівської громади.Поховали Івана на Алеї слави на цвинтарі смт Стара Вижівка."Іван був завжди життєрадісним, мав багато планів та мрій. Страшна війна без жалю зруйнувала всі ці плани і мрії, забрала його життя. Смерть Івана – це не тільки біль родини, це біль усієї громади, це біль усієї країни. Вклоняємося твоєму подвигу, Іване, дякуємо за оборону України і всіх нас!" - йдеться в повідомленні.

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