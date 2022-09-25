У місті на Волині – дводенні Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках та каное

У місті на Волині – дводенні Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках та каное

У Ковелі 23 вересня розпочалися Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное. Змагання відбуваються щороку: це вже 39-ті змагання.

Про це пише Суспільне.

До водних перегонів долучилися 16 команд із Волинської, Київської, Одеської, Кропивницької, Донецької, Черкаської, Львівської, Рівненської та інших областей.

Спортивний захід організували на Ковельському водосховищі.

Під час урочистого відкриття представницького форуму бронзова призерка чемпіонату світу серед юніорів, ковельчанка Олександра Шворак підняла державний стяг, надавши старт спортивному заходу.

Міський голова Ігор Чайка під час вітання учасників пригадав, як ковельські спортсмени зробили неймовірне на чемпіонаті світу з веслування на човнах "Дракон" цього року в Таїланді, фінішувавши практично у затопленому човні.

Місто Ковель на цих змаганнях представляють 70 вихованців спортшколи імені Євгена Кондратовича та дитячо-юнацької спортшколи "Олімп".
У місті на Волині – дводенні Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках та каное

Загалом у змаганнях з веслування беруть участь більш як 400 спортсменів.
У місті на Волині – дводенні Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках та каное
У місті на Волині – дводенні Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках та каное
У місті на Волині – дводенні Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках та каное

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Теги: Ковель, змагання, веслування на байдарках
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