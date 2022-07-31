На Волині через влучання блискавок загорілися дві господарські будівлі
Сьогодні, 09:30
На Волині рятувальники підрозділів служби 101 області ліквідували дві пожежі, що трапилися вночі, 24 вересня, через влучання блискавки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
У селі Сокиричі Луцького району бійці 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Ківерці ліквідували пожежу господарської споруди.
У селищі Локачі рятувальники ДПРЧ-15 приборкали пожежу також у господарській будівлі, що зайнялась через влучання блискавки.
Постраждалих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
У селі Сокиричі Луцького району бійці 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Ківерці ліквідували пожежу господарської споруди.
У селищі Локачі рятувальники ДПРЧ-15 приборкали пожежу також у господарській будівлі, що зайнялась через влучання блискавки.
Постраждалих немає.
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