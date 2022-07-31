На Волині через влучання блискавок загорілися дві господарські будівлі

На Волині через влучання блискавок загорілися дві господарські будівлі
На Волині рятувальники підрозділів служби 101 області ліквідували дві пожежі, що трапилися вночі, 24 вересня, через влучання блискавки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

У селі Сокиричі Луцького району бійці 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Ківерці ліквідували пожежу господарської споруди.

У селищі Локачі рятувальники ДПРЧ-15 приборкали пожежу також у господарській будівлі, що зайнялась через влучання блискавки.
Постраждалих немає.
На Волині через влучання блискавок загорілися дві господарські будівлі
На Волині через влучання блискавок загорілися дві господарські будівлі

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Теги: Волинь, блискавка, пожежа
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