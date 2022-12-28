У Луцьку рятувальники відбуксирували автомобіль із підтопленої дороги. ФОТО
Сьогодні, 10:02
Минулої доби 23 вересня на Волині рятувальники тричі виїжджали на аварійно-рятувальні роботи, а сьогодні вранці, 24 вересня, відбуксирували легковик із підтопленої ділянки автодороги.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
23 вересня працівники ДСНС провели аварійне відкривання дверей в квартиру на четвертому поверсі у Нововолинську, де перебувала людина з підозрою на інсульт.
Крім того, двічі виїжджали на місця виникнення дорожньо-транспортних пригод - у село Сільце Мар'янівської громади та на проспект Відродження в Луцьку.
Сьогодні ж вранці з 06:05 рятувальники працювали на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого у Луцьку. Там на підтопленій ділянці автодороги опинився легковий автомобіль. Рятувальники відбуксирували транспортний засіб на безпечну ділянку автодороги.
Відзначимо, що у ніч на неділю, 24 вересня, у Луцьку пройшла сильна злива.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
23 вересня працівники ДСНС провели аварійне відкривання дверей в квартиру на четвертому поверсі у Нововолинську, де перебувала людина з підозрою на інсульт.
Крім того, двічі виїжджали на місця виникнення дорожньо-транспортних пригод - у село Сільце Мар'янівської громади та на проспект Відродження в Луцьку.
Сьогодні ж вранці з 06:05 рятувальники працювали на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого у Луцьку. Там на підтопленій ділянці автодороги опинився легковий автомобіль. Рятувальники відбуксирували транспортний засіб на безпечну ділянку автодороги.
Відзначимо, що у ніч на неділю, 24 вересня, у Луцьку пройшла сильна злива.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Підтоплені вулиці: показали наслідки зливи у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 10:16
У Луцьку рятувальники відбуксирували автомобіль із підтопленої дороги. ФОТО
Сьогодні, 10:02
В районі села Вербове на Запоріжжі ЗСУ витісняють окупантів із займаних позицій, – Генштаб
Сьогодні, 09:05
У місті на Волині – дводенні Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках та каное
Сьогодні, 08:00
Медіа