У Луцьку рятувальники відбуксирували автомобіль із підтопленої дороги. ФОТО

Минулої доби 23 вересня на Волині рятувальники тричі виїжджали на аварійно-рятувальні роботи, а сьогодні вранці, 24 вересня, відбуксирували легковик із підтопленої ділянки автодороги.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.23 вересня працівники ДСНС провели аварійне відкривання дверей в квартиру на четвертому поверсі у Нововолинську, де перебувала людина з підозрою на інсульт.Крім того, двічі виїжджали на місця виникнення дорожньо-транспортних пригод - у село Сільце Мар'янівської громади та на проспект Відродження в Луцьку.Сьогодні ж вранці з 06:05 рятувальники працювали на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого у Луцьку. Там на підтопленій ділянці автодороги опинився легковий автомобіль. Рятувальники відбуксирували транспортний засіб на безпечну ділянку автодороги.Відзначимо, що у ніч на неділю, 24 вересня, у Луцьку пройшла сильна злива.