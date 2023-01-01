Росія втратила за добу ще 390 своїх військових

Росія втратила за добу ще 390 своїх військових
Росіяни втратили за добу ще 390 своїх військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно склали:

▪️ особового складу ‒ близько 275850 (+390) осіб,

▪️ танків ‒ 4662 (+7) од,

▪️ бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2) од,

▪️ артилерійських систем – 6233 (+23) од,

▪️ РСЗВ – 789 (+0) од,

▪️ засоби ППО ‒ 531 (+1) од,

▪️ літаків – 315 (+0) од,

▪️ гелікоптерів – 316 (+0) од,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4888 (+21),

▪️ крилаті ракети ‒ 1518 (+0),

▪️ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

▪️ підводні човни - 1 (+0) од,

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18) од,

▪️ спеціальна техніка ‒ 914 (+2).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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