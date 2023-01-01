Росія втратила за добу ще 390 своїх військових





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно склали:



▪️ особового складу ‒ близько 275850 (+390) осіб,



▪️ танків ‒ 4662 (+7) од,



▪️ бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2) од,



▪️ артилерійських систем – 6233 (+23) од,



▪️ РСЗВ – 789 (+0) од,



▪️ засоби ППО ‒ 531 (+1) од,



▪️ літаків – 315 (+0) од,



▪️ гелікоптерів – 316 (+0) од,



▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4888 (+21),



▪️ крилаті ракети ‒ 1518 (+0),



▪️ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,



▪️ підводні човни - 1 (+0) од,



▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18) од,



▪️ спеціальна техніка ‒ 914 (+2).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни втратили за добу ще 390 своїх військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.▪️ особового складу ‒ близько 275850 (+390) осіб,▪️ танків ‒ 4662 (+7) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2) од,▪️ артилерійських систем – 6233 (+23) од,▪️ РСЗВ – 789 (+0) од,▪️ засоби ППО ‒ 531 (+1) од,▪️ літаків – 315 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 316 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4888 (+21),▪️ крилаті ракети ‒ 1518 (+0),▪️ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,▪️ підводні човни - 1 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18) од,▪️ спеціальна техніка ‒ 914 (+2).Дані уточнюються.

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