Росія втратила за добу ще 390 своїх військових
Сьогодні, 11:09
Росіяни втратили за добу ще 390 своїх військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 275850 (+390) осіб,
▪️ танків ‒ 4662 (+7) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2) од,
▪️ артилерійських систем – 6233 (+23) од,
▪️ РСЗВ – 789 (+0) од,
▪️ засоби ППО ‒ 531 (+1) од,
▪️ літаків – 315 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 316 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4888 (+21),
▪️ крилаті ракети ‒ 1518 (+0),
▪️ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
▪️ підводні човни - 1 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18) од,
▪️ спеціальна техніка ‒ 914 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 275850 (+390) осіб,
▪️ танків ‒ 4662 (+7) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2) од,
▪️ артилерійських систем – 6233 (+23) од,
▪️ РСЗВ – 789 (+0) од,
▪️ засоби ППО ‒ 531 (+1) од,
▪️ літаків – 315 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 316 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4888 (+21),
▪️ крилаті ракети ‒ 1518 (+0),
▪️ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
▪️ підводні човни - 1 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18) од,
▪️ спеціальна техніка ‒ 914 (+2).
Дані уточнюються.
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