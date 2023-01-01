Українські військові уразили в Курську будівлю ФСБ: «Пряме влучання»

Українські військові уразили в Курську будівлю ФСБ: «Пряме влучання»
Українські військові зранку 24 вересня уразили в російському Курську будівлю Федеральної служби безпеки рф.

Про це hromadske повідомило джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«Пряме влучання», — стверджує співрозмовник в ГУР.

Він не навів деталей про можливі втрати росіян унаслідок атаки.

Влада Курська зранку заявила про атаку безпілотника на адміністративну будівлю. За словами губернатора, нібито «незначних пошкоджень» зазнав дах будівлі. Курськ 24 вересня саме відзначає день міста.

У чатах місцеві жителі писали, що під удар потрапила «будівля на Добролюбова». На цій вулиці в Курську якраз розташоване обласне управління ФСБ, відзначила російська служба «Радіо Свобода».

Офіційно українська влада та військове командування не коментували інцидент.

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Теги: Росія, Україна, війна
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