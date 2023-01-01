Українські прикордонники розповіли, скільки «вагнерівців» залишилося у Білорусі





Про це повідомляє Андрія Демченка в ефірі телемарафону.



Він зазначив, що найманці не затрималися на території Білорусі. Це вигідна для України ситуація.



За даними українських прикордонників, на території Білорусі станом на 24 вересня перебуває менше тисячі "вагнерівців".



"Як пам'ятаємо, їхня кількість коливалася в районі 6000, коли вони почали активно прибувати на територію Білорусі. За всім, що відбувається по той бік кордону і на території Білорусі, і на території росії, пильно стежать підрозділи розвідки", - наголосив Демченко.



"Вагнерівці" у Білорусі



Нагадаємо, після невдалої спроби державного перевороту в Росії, що організовував колишній ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у червні, частина цих найманців "переїхала" до Білорусі, а ще деяка частина підписала контракт з Міноборони рф.



За кілька місяців у Росії впав літак, на борту якого знаходився Пригожин. На тлі цього кількість "вагнерівців" у Білорусі почало зменшуватися.



За даними аналітиків, у Білорусі вже майже демонтували наметове містечко, де розміщувалися бойовики ПВК "Вагнера".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі залишилося близько тисячі бойовиків ПВК "Вагнера". Українська розвідка стежить, що відбувається по той бік кордону.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби Українив ефірі телемарафону.Він зазначив, що найманці не затрималися на території Білорусі. Це вигідна для України ситуація.За даними українських прикордонників, на території Білорусі станом на 24 вересня перебуває менше тисячі "вагнерівців"."Як пам'ятаємо, їхня кількість коливалася в районі 6000, коли вони почали активно прибувати на територію Білорусі. За всім, що відбувається по той бік кордону і на території Білорусі, і на території росії, пильно стежать підрозділи розвідки", - наголосив Демченко.Нагадаємо, після невдалої спроби державного перевороту в Росії, що організовував колишній ватажок ПВК "Вагнера"у червні, частина цих найманців "переїхала" до Білорусі, а ще деяка частина підписала контракт з Міноборони рф.За кілька місяців у Росії впав літак, на борту якого знаходився Пригожин. На тлі цього кількість "вагнерівців" у Білорусі почало зменшуватися.За даними аналітиків, у Білорусі вже майже демонтували наметове містечко, де розміщувалися бойовики ПВК "Вагнера".

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