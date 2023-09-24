Кандидат у президенти США Десантіс виступив проти членства України в НАТО

Рон Десантіс виступив проти членства України в НАТО, заявивши, що це не в інтересах безпеки Сполучених Штатів.



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"Я не думаю, що членство в НАТО є в наших інтересах. Все, що це дасть, більше зобов’язань для нас. Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо натомість?" - йдеться в повідомленні.



Десантіс також повторив, що він не вважає, що США повинні давати "чистий чек" (підписаний чек, на якому ще не вказано суму грошей, необмежену кількість грошей - УП) Україні, якщо вона не використовує важелі впливу, щоб закінчити конфлікт.



Епізод подкасту з інтерв'ю Десантіса був оприлюднений 23 вересня, через два дні після зустрічі президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським у США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кандидат у президенти США від Республіканської партіївиступив проти членства України в НАТО, заявивши, що це не в інтересах безпеки Сполучених Штатів.Про це пише Українська правда з посиланням на Bloomberg."Я не думаю, що членство в НАТО є в наших інтересах. Все, що це дасть, більше зобов’язань для нас. Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо натомість?" - йдеться в повідомленні.Десантіс також повторив, що він не вважає, що США повинні давати "чистий чек" (підписаний чек, на якому ще не вказано суму грошей, необмежену кількість грошей - УП) Україні, якщо вона не використовує важелі впливу, щоб закінчити конфлікт.Епізод подкасту з інтерв'ю Десантіса був оприлюднений 23 вересня, через два дні після зустрічі президента СШАз президентом Україниу США.

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