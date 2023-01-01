Підтоплені вулиці: показали наслідки зливи у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 10:16
У Луцьку внаслідок сильного дощу затопило частину проспекту Відродження.
Як передає кореспондент Суспільного, орієнтовно о 8:00 автобуси та автомобілі проспект об'їжджали дворами, рух тролейбусів зупинився.
Рівень води подекуди сягав половини коліс автівок, котрі рухалися в цьому напрямку. Станом на 9:30 24 вересня маршрутки та авто, крім тролейбусів, проїжджають на Відродження основною дорогою.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 24 вересня, з 06:05 рятувальники працювали на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого у Луцьку. Там на підтопленій ділянці автодороги опинився легковий автомобіль. Рятувальники відбуксирували транспортний засіб на безпечну ділянку автодороги.
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Як передає кореспондент Суспільного, орієнтовно о 8:00 автобуси та автомобілі проспект об'їжджали дворами, рух тролейбусів зупинився.
Рівень води подекуди сягав половини коліс автівок, котрі рухалися в цьому напрямку. Станом на 9:30 24 вересня маршрутки та авто, крім тролейбусів, проїжджають на Відродження основною дорогою.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 24 вересня, з 06:05 рятувальники працювали на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого у Луцьку. Там на підтопленій ділянці автодороги опинився легковий автомобіль. Рятувальники відбуксирували транспортний засіб на безпечну ділянку автодороги.
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