Підтоплені вулиці: показали наслідки зливи у Луцьку. ФОТО





Як передає кореспондент



Рівень води подекуди сягав половини коліс автівок, котрі рухалися в цьому напрямку. Станом на 9:30 24 вересня маршрутки та авто, крім тролейбусів, проїжджають на Відродження основною дорогою.



Нагадаємо, що сьогодні вранці, 24 вересня, з 06:05 рятувальники працювали на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого у Луцьку. Там



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку внаслідок сильного дощу затопило частину проспекту Відродження.Як передає кореспондент Суспільного , орієнтовно о 8:00 автобуси та автомобілі проспект об'їжджали дворами, рух тролейбусів зупинився.Рівень води подекуди сягав половини коліс автівок, котрі рухалися в цьому напрямку. Станом на 9:30 24 вересня маршрутки та авто, крім тролейбусів, проїжджають на Відродження основною дорогою.Нагадаємо, що сьогодні вранці, 24 вересня, з 06:05 рятувальники працювали на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого у Луцьку. Там на підтопленій ділянці автодороги опинився легковий автомобіль . Рятувальники відбуксирували транспортний засіб на безпечну ділянку автодороги.

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