У Грузії сталися два землетруси





Про це повідомляє Ехо Кавказу, передає



Перші підземні поштовхи магнітудою 4,6 зафіксовані близько 8 години за місцевим часом. Епіцентр землетрусу був за 4 км від Тбілісі, у напрямку села Лелубані (Мцхетський муніципалітет), глибина 27 км. Поштовхи відчули й у столиці Грузії.



О 09:21 зафіксовано новий землетрус - магнітудою 3, його його епіцентр - за 120 км від Тбілісі, у Кахетії, глибина 18 км.



Від початку місяця у Грузії підземні поштовхи фіксувалися ще тричі: 3, 11 та 23 вересня.



Як повідомляв Укрінформ, 3 серпня у грузинському курортному селищі Шові стався зсув ґрунту, внаслідок якого загинули 32 людини. Серед загиблих - громадянка України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Два землетруси сталися вранці у неділю у Грузії, один з них – з епіцентром зовсім поряд із Тбілісі.Про це повідомляє Ехо Кавказу, передає Укрінформ Перші підземні поштовхи магнітудою 4,6 зафіксовані близько 8 години за місцевим часом. Епіцентр землетрусу був за 4 км від Тбілісі, у напрямку села Лелубані (Мцхетський муніципалітет), глибина 27 км. Поштовхи відчули й у столиці Грузії.О 09:21 зафіксовано новий землетрус - магнітудою 3, його його епіцентр - за 120 км від Тбілісі, у Кахетії, глибина 18 км.Від початку місяця у Грузії підземні поштовхи фіксувалися ще тричі: 3, 11 та 23 вересня.Як повідомляв Укрінформ, 3 серпня у грузинському курортному селищі Шові стався зсув ґрунту, внаслідок якого загинули 32 людини. Серед загиблих - громадянка України.

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