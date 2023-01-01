У Грузії сталися два землетруси

У Грузії сталися два землетруси
Два землетруси сталися вранці у неділю у Грузії, один з них – з епіцентром зовсім поряд із Тбілісі.

Про це повідомляє Ехо Кавказу, передає Укрінформ.

Перші підземні поштовхи магнітудою 4,6 зафіксовані близько 8 години за місцевим часом. Епіцентр землетрусу був за 4 км від Тбілісі, у напрямку села Лелубані (Мцхетський муніципалітет), глибина 27 км. Поштовхи відчули й у столиці Грузії.

О 09:21 зафіксовано новий землетрус - магнітудою 3, його його епіцентр - за 120 км від Тбілісі, у Кахетії, глибина 18 км.

Від початку місяця у Грузії підземні поштовхи фіксувалися ще тричі: 3, 11 та 23 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, 3 серпня у грузинському курортному селищі Шові стався зсув ґрунту, внаслідок якого загинули 32 людини. Серед загиблих - громадянка України.

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Теги: Грузія, землетрус
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