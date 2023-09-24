Росія перекидає резерви на Лимано-Куп'янський напрямок





Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, пише



Також було знищено командний пункт противника.



"Рф продовжує перекидання резервів, зокрема 25-ї армії на Лимано-Куп'янський напрямок. 24 вересня російські військові спробували перевірити українську оборону. Зокрема, відбулося одне бойове зіткнення, використали підрозділи "Шторм-Z" поблизу Білогорівки. Вирішили перевірити оборону "зеками", але вони були знищені", — розповів Євлаш.



За його даними, армія РФ завдала з артилерії 557 ударів та 17 разів використовувала авіацію. Це були штурмовики Су-35, Су-25 та гелікоптери К-52. Також російські бійці завдали 13 ударів дронами-камікадзе.



Нагадаємо, що за даними Генштабу, в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білогорівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Лимано-Куп'янському напрямку 23 вересня українські військові знищили 76 окупантів та кілька автівок, якими армія рф перевозила свій особовий склад.Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, пише LB.ua Також було знищено командний пункт противника."Рф продовжує перекидання резервів, зокрема 25-ї армії на Лимано-Куп'янський напрямок. 24 вересня російські військові спробували перевірити українську оборону. Зокрема, відбулося одне бойове зіткнення, використали підрозділи "Шторм-Z" поблизу Білогорівки. Вирішили перевірити оборону "зеками", але вони були знищені", — розповів Євлаш.За його даними, армія РФ завдала з артилерії 557 ударів та 17 разів використовувала авіацію. Це були штурмовики Су-35, Су-25 та гелікоптери К-52. Також російські бійці завдали 13 ударів дронами-камікадзе.Нагадаємо, що за даними Генштабу, в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білогорівки.

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