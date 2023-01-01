У Рівному ремонтують квартири, що постраждали внаслідок ракетного удару. ВІДЕО





За даними ОВА, йдеться про понад три десятки квартир, пише



21 вересня неподалік будинку Світлани Козел влучила російська ракета. Як згадує жінка, від вибухової хвилі її брат Анатолій травмував хвору ногу, а у квартирі пошкодило двері на балкон.



"Я відбігла, а у Толіка зламана нога, він відбігти не встиг. Його відкинуло на меблі, стегно розбило до крові. Приходили майстри від Рівнеради, і мали вікно замінити на кухні, але одна залізячка не підійшла, тому мають ще прийти", — розповіла Світлана Козел.



Від вибухової хвилі у квартирі 72-річної Валентини Корчун вибило скло та двері на балконі. До жінки вже приходила спеціальна комісія, щоб перевірити пошкодження. Вона пригадала момент вибуху:



"Виглянула в кухню, у мене сітку винесло, а холодильник відчинений. Побачила, як горить за іншим будинком. Я злякалась, у кімнаті повно скла. Майстер сказав, що прийде ще завтра та замінять увесь цей блок".



Також внаслідок ракетного обстрілу із квартири Катерини Новосад вибило міжкімнатні двері.



"Двері лопнули, їх розтрощило. Вони ледве не впали — боком стали", — говорить місцева мешканка.



Вікна та двері у будинках замінюють за кошти міськради. Яка загальна сума витрат — поки невідомо, каже секретар Рівнеради, в.о. міського голови Віктор Шакирзян:



"Кожного разу надходить і збільшується кількість вибитих вікон і рамок, тому сходили і в сусідній будинок, побачили, що є пошкодження. Сьогодні, завтра плануємо усе замінити. Крайній термін — понеділок. Оскільки багато мешканців відсутні у будинках, вони, скоріш всього, на роботі, то будуть і завтра проводитись роботи".



Рівняни, чиє житло пошкодило, можуть самі звернутись до голови ОСББ, управлінської компанії чи на гарячу лінію міськвиконкому 1553, каже секретар Рівнеради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівному 22 вересня почали відновлювати пошкоджені вікна та двері у будинку неподалік місця ракетного удару , що стався напередодні.За даними ОВА, йдеться про понад три десятки квартир, пише Суспільне 21 вересня неподалік будинкувлучила російська ракета. Як згадує жінка, від вибухової хвилі її браттравмував хвору ногу, а у квартирі пошкодило двері на балкон."Я відбігла, а у Толіка зламана нога, він відбігти не встиг. Його відкинуло на меблі, стегно розбило до крові. Приходили майстри від Рівнеради, і мали вікно замінити на кухні, але одна залізячка не підійшла, тому мають ще прийти", — розповіла Світлана Козел.Від вибухової хвилі у квартирі 72-річноївибило скло та двері на балконі. До жінки вже приходила спеціальна комісія, щоб перевірити пошкодження. Вона пригадала момент вибуху:"Виглянула в кухню, у мене сітку винесло, а холодильник відчинений. Побачила, як горить за іншим будинком. Я злякалась, у кімнаті повно скла. Майстер сказав, що прийде ще завтра та замінять увесь цей блок".Також внаслідок ракетного обстрілу із квартиривибило міжкімнатні двері."Двері лопнули, їх розтрощило. Вони ледве не впали — боком стали", — говорить місцева мешканка.Вікна та двері у будинках замінюють за кошти міськради. Яка загальна сума витрат — поки невідомо, каже секретар Рівнеради, в.о. міського голови"Кожного разу надходить і збільшується кількість вибитих вікон і рамок, тому сходили і в сусідній будинок, побачили, що є пошкодження. Сьогодні, завтра плануємо усе замінити. Крайній термін — понеділок. Оскільки багато мешканців відсутні у будинках, вони, скоріш всього, на роботі, то будуть і завтра проводитись роботи".Рівняни, чиє житло пошкодило, можуть самі звернутись до голови ОСББ, управлінської компанії чи на гарячу лінію міськвиконкому 1553, каже секретар Рівнеради.

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