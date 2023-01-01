Ракетний удар по Рівному: що кажуть мешканці постраждалого будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:50
У Рівному в будинку, неподалік якого влучили російські ракети, повибивало шибки у вікнах. В ОВА за наслідком підрахунку збитків зазначили, що постраждали понад три десятки квартир.
Мешканці будинку розповіли Суспільному, що відбувалось в момент ударів.
Мешканець Ярослав Повалюк розповів, що у хаті все вціліло:
"Найцікавіше, що я якраз вийшов на балкон, бо прокинувся від удару, і тільки відкрив вікно, і зразу мене відкинуло. Я так і не зрозумів, чи мене відкинуло, чи впав від несподіванки. Досить світло і влучно, "весело" було. Була пожежа. Туди ж не пускали, то я не знаю, що там було. Вогонь був".
"Я спала. Стало тарабанити, то з ліжка ковдру скинула. Кажу дочці, яка спала в залі: «Віта, що то робиться?!». Каже: «Вставайте, тікайте в коридор». Страшно, не знала, де дітися, собака під ліжко сховалася, весь час вила", — поділилася жителька будинку Катерина Новосад.
"Я пройшов по дверях, по вікнах, на балконі теж пластиком зашито, то все нормально. Вийшов на вулицю і бачу, що чорний дим", — повідомив Віталій Тишковець.
Що відомо про ракетний удар по Рівному
Зранку 21 вересня армія рф завдала ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури та по цивільному об'єкту — СТО.
За повідомленням начальника ОВА Віталія Коваля, серед людей травмованих чи загиблих немає. Водночас знищені п'ять автомобілів, які були біля станції техобслуговування.
В.о. міського голови Віктор Шакирзян зазначив, що у будинку неподалік, де вибуховою хвилею вибило шибки, вікна ремонтуватимуть або мінятимуть коштом бюджету, починаючи з 22 вересня. Зранку там опрацьовували обсяги робіт.
Згодом Віталій Коваль повідомив, що постраждали понад три десятки квартир.
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Мешканці будинку розповіли Суспільному, що відбувалось в момент ударів.
Мешканець Ярослав Повалюк розповів, що у хаті все вціліло:
"Найцікавіше, що я якраз вийшов на балкон, бо прокинувся від удару, і тільки відкрив вікно, і зразу мене відкинуло. Я так і не зрозумів, чи мене відкинуло, чи впав від несподіванки. Досить світло і влучно, "весело" було. Була пожежа. Туди ж не пускали, то я не знаю, що там було. Вогонь був".
"Я спала. Стало тарабанити, то з ліжка ковдру скинула. Кажу дочці, яка спала в залі: «Віта, що то робиться?!». Каже: «Вставайте, тікайте в коридор». Страшно, не знала, де дітися, собака під ліжко сховалася, весь час вила", — поділилася жителька будинку Катерина Новосад.
"Я пройшов по дверях, по вікнах, на балконі теж пластиком зашито, то все нормально. Вийшов на вулицю і бачу, що чорний дим", — повідомив Віталій Тишковець.
Що відомо про ракетний удар по Рівному
Зранку 21 вересня армія рф завдала ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури та по цивільному об'єкту — СТО.
За повідомленням начальника ОВА Віталія Коваля, серед людей травмованих чи загиблих немає. Водночас знищені п'ять автомобілів, які були біля станції техобслуговування.
В.о. міського голови Віктор Шакирзян зазначив, що у будинку неподалік, де вибуховою хвилею вибило шибки, вікна ремонтуватимуть або мінятимуть коштом бюджету, починаючи з 22 вересня. Зранку там опрацьовували обсяги робіт.
Згодом Віталій Коваль повідомив, що постраждали понад три десятки квартир.
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