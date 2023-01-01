Ракетний удар по Рівному: що кажуть мешканці постраждалого будинку. ВІДЕО





Мешканці будинку розповіли



Мешканець Ярослав Повалюк розповів, що у хаті все вціліло:



"Найцікавіше, що я якраз вийшов на балкон, бо прокинувся від удару, і тільки відкрив вікно, і зразу мене відкинуло. Я так і не зрозумів, чи мене відкинуло, чи впав від несподіванки. Досить світло і влучно, "весело" було. Була пожежа. Туди ж не пускали, то я не знаю, що там було. Вогонь був".

Ярослав Повалюк

"Я спала. Стало тарабанити, то з ліжка ковдру скинула. Кажу дочці, яка спала в залі: «Віта, що то робиться?!». Каже: «Вставайте, тікайте в коридор». Страшно, не знала, де дітися, собака під ліжко сховалася, весь час вила", — поділилася жителька будинку Катерина Новосад.

Катерина Новосад.

"Я пройшов по дверях, по вікнах, на балконі теж пластиком зашито, то все нормально. Вийшов на вулицю і бачу, що чорний дим", — повідомив Віталій Тишковець.



Що відомо про ракетний удар по Рівному



Зранку



За повідомленням начальника ОВА Віталія Коваля, серед людей травмованих чи загиблих немає. Водночас знищені п'ять автомобілів, які були біля станції техобслуговування.



В.о. міського голови Віктор Шакирзян зазначив, що у будинку неподалік, де вибуховою хвилею вибило шибки, вікна ремонтуватимуть або мінятимуть коштом бюджету, починаючи з 22 вересня. Зранку там опрацьовували обсяги робіт.



Згодом Віталій Коваль повідомив, що постраждали понад три десятки квартир.

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