Як лікарні Луцька готуються до можливих блекаутів

Як лікарні Луцька готуються до можливих блекаутів
З наближенням зими в умовах повномасштабної війни лучани другий рік поспіль запасаються свічками та купують портативні генератори на випадок блекауту.

Про те, чи готові лікарні Луцька до зими та можливих блекаутів, дізнавалися журналісти ВСН.

Кожен український медичний заклад ще минулого року повинен був перелаштувати систему та бути готовим до роботи в умовах повного блекауту. Таке розпорядження видали у листопаді 2022 року у МОЗ. Йдеться про забезпечення теплом та додатковими альтернативними джерелами живлення. Яка ситуація наразі у КП «Волинська обласна клінічна лікарня», до якого належить Волинська обласна клінічна лікарня, Медичний центр «Боголюби» та Волинський обласний медичний центр онкології, роповів директор КП Олександр Дудар.

«Ми завжди готові. В онко-диспансері в нас є два дизель-генератори, в обласній та в Боголюбах - також по два. В котельнях ми купуємо тепло: є можливість опалювати газом або пелетами. Пелети я закупляю з таким розрахунком: якщо щось станеться з поставкою газу - перейдемо на пелети. Пальне купуємо за власний кошт, а генератори ми встановили ще у ковідний період. Ще два резервних генератора по 100 кіловат нам розподілили з Управління охорони здоров'я цього року, зараз проводимо роботи щодо їхнього підключення. Отже, ми маємо повний запас на дві доби», - зазачив він.
Як лікарні Луцька готуються до можливих блекаутів

Генеральна директорка КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Ірина Горавська розповіла, що заклади комунального підприємства, якими вона опікується, готові до можливих критичних випадків завжди.
Як лікарні Луцька готуються до можливих блекаутів

«Ми маємо достатню кількість потужних генераторів. У нас 5 генераторів від 500 кіловат на території об'єднання, ще один є на території центру комплексної реабілітації «Фенікс». Ми зможемо забезпечити електроенергією всі приміщення, не тільки критичні. Великі генератори в нас були ще до війни, а в березні минулого року ми поставили ще менші, від 100 кіловат, які використовуємо для складу медикаментів, для кисневої станції. Їх нам надала благодійниця з Німеччини, яка опікується нашим закладом. Запас палива є, ліцензія на зберігання також. Ми не маємо права, працюючи в таких закладах, не бути готовими до критичних випадків», - наголосила генеральна директорка медоб'єднання.

Заступник генерального директора КЗ «Луцька міська клінічна лікарня» Андрій Смольянінов запевнив, що заклад до, можливо, важкої зими, готовий.
Як лікарні Луцька готуються до можливих блекаутів

«Один потужний генератор у нас був, адже ми зобов'язані його мати. А інші ми отримали з різних джерел. Запас палива у нас також є. Звісно, будемо сподіватися, що блекауту не буде, але на такий випадок наша лікарня готова», - запевнив медик.
Як лікарні Луцька готуються до можливих блекаутів

Галина Морочковська, керівниця КП «Волинська обласна інфекційна лікарня», розповіла, що заклад зможе забезпечити безперебійне тепло- та електропостачання протягом 5 діб у випадку можливого блекауту:

«Нещодавно ми відремонтували трасу до котельні, адже мали таку потребу. Вона підключена до генераторів: був встановлений лише один, на 100 кіловат, а тепер встановили ще один - на понад 100 кіловат. Його ми отримали в цьому році від благодійників. Також маємо запас палива на 5 діб», - пояснила вона.

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Теги: Волинь, лікарні, блекаут
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