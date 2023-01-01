Перестало битись серце Героя з Волині Михайла Зайця

Зайця Михайла Степановича, 15.11.1973 року народження, жителя с. Пильгани Мар`янівської громади.



Про це



Захисник отримав вогнепальне осколкове поранення, захищаючи Батьківщину, під час виконання бойових завдань з відсічі та стримування збройної агресії рф проти України в районі населеного пункту Соледар Бахмутського району Донецької області.



Михайло Заєць був мобілізований 12 липня 2022 року у 14-ту бригаду військової частини А1008 м. Володимир.



"Сьогодні, 22 вересня, кортеж з тілом померлого Героя слідуватиме з м. Горохів через вул. Соборна по Незалежності в смт Мар’янівка, с. Борочиче, с. Бужани до рідної домівки в с. Пильгани.



Похорон відбудеться в суботу 23 вересня 2023 року. Початок поховальної процесії в оселі загиблого об 11 год. Траурна процесія прямуватиме від дому загиблого Героя до Храму Свято-Різдво-Богородичної релігійної громади с. Пильгани (Поховання відбудеться на кладовищі с. Пильгани). Просимо жителів смт Мар'янівка, с. Цегів, с. Борочиче, с. Бужани, с. Пильгани та інших населених пунктів громади гідно вшанувати Захисника України", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час зустрічі тіла загиблого Героя, буде повідомлено згодом.



22-23 вересня 2023 року в Мар'янівській територіальній громаді оголошено днями жалоби.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 вересня перестало битись серце воїна, 15.11.1973 року народження, жителя с. Пильгани Мар`янівської громади.Про це повідомили у громаді.Захисник отримав вогнепальне осколкове поранення, захищаючи Батьківщину, під час виконання бойових завдань з відсічі та стримування збройної агресії рф проти України в районі населеного пункту Соледар Бахмутського району Донецької області.Михайло Заєць був мобілізований 12 липня 2022 року у 14-ту бригаду військової частини А1008 м. Володимир."Сьогодні, 22 вересня, кортеж з тілом померлого Героя слідуватиме з м. Горохів через вул. Соборна по Незалежності в смт Мар’янівка, с. Борочиче, с. Бужани до рідної домівки в с. Пильгани.Похорон відбудеться в суботу 23 вересня 2023 року. Початок поховальної процесії в оселі загиблого об 11 год. Траурна процесія прямуватиме від дому загиблого Героя до Храму Свято-Різдво-Богородичної релігійної громади с. Пильгани (Поховання відбудеться на кладовищі с. Пильгани). Просимо жителів смт Мар'янівка, с. Цегів, с. Борочиче, с. Бужани, с. Пильгани та інших населених пунктів громади гідно вшанувати Захисника України", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час зустрічі тіла загиблого Героя, буде повідомлено згодом.22-23 вересня 2023 року в Мар'янівській територіальній громаді оголошено днями жалоби.

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