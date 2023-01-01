Стадіон у Ківерцях за 145 мільйонів: скасували скандальний тендер





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Значний суспільний резонанс в Україні викликали здійснені в умовах воєнного стану Гуманітарним відділом Ківерцівської міської ради закупівлі робіт з капітального ремонту стадіону, бігових доріжок та тренувальних спортивних майданчиків у Ківерцях на суму понад 145 мільйонів гривень.



Реагуючи на обурення громадськості та критичні повідомлення в медіа, прокурори з'ясували, що відкриті торги з особливостями замовник провів, маючи на той момент в бюджеті територіальної громади на ці роботи лише 133 тисячі гривень.



Крім того, переможець торгів не підтвердив свою відповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, що були визначені замовником робіт.



Також один із субпідрядників, які мав залучатися до виконання робіт, нещодавно був притягнутий до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.



Враховуючи виявлені при проведенні торгів порушення, обласна прокуратура у серпні 2023 року ініціювала перед органами контролю здійснення моніторингів процедур закупівель.



За їх результатами підтверджені порушення при проведенні тендерів, а Гуманітарний відділ Ківерцівської міської ради 18 вересня 2023 року розірвав договори, роботи за якими не виконувалися і не оплачувалися.



Відтак, за втручання обласної прокуратури вдалося своєчасно упередити неефективне використання коштів місцевого бюджету в умовах воєнного стану.



В червні Гуманітарний відділ Ківерцівської міськради



Гуманітарний відділ Ківерцівської міськради 14 серпня уклав дві угоди з «Будівельною корпорацією «РСГ» на будівництво стадіону вартістю понад 145 млн грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За втручання прокуратури скасували скандальний тендер на ремонт за понад 145 мільйонів гривень стадіону в Ківерцях.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Значний суспільний резонанс в Україні викликали здійснені в умовах воєнного стану Гуманітарним відділом Ківерцівської міської ради закупівлі робіт з капітального ремонту стадіону, бігових доріжок та тренувальних спортивних майданчиків у Ківерцях на суму понад 145 мільйонів гривень.Реагуючи на обурення громадськості та критичні повідомлення в медіа, прокурори з'ясували, що відкриті торги з особливостями замовник провів, маючи на той момент в бюджеті територіальної громади на ці роботи лише 133 тисячі гривень.Крім того, переможець торгів не підтвердив свою відповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, що були визначені замовником робіт.Також один із субпідрядників, які мав залучатися до виконання робіт, нещодавно був притягнутий до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.Враховуючи виявлені при проведенні торгів порушення, обласна прокуратура у серпні 2023 року ініціювала перед органами контролю здійснення моніторингів процедур закупівель.За їх результатами підтверджені порушення при проведенні тендерів, а Гуманітарний відділ Ківерцівської міської ради 18 вересня 2023 року розірвав договори, роботи за якими не виконувалися і не оплачувалися.Відтак, за втручання обласної прокуратури вдалося своєчасно упередити неефективне використання коштів місцевого бюджету в умовах воєнного стану.В червні Гуманітарний відділ Ківерцівської міськради оголосив дві закупівлі на ремонт футбольного поля і бігових доріжок . В обох випадках на відкритих торгах з результатом 72,57 млн грн та 72,58 млн грн перемогла «Будівельна корпорація «РСГ».Гуманітарний відділ Ківерцівської міськради 14 серпня уклав дві угоди з «Будівельною корпорацією «РСГ» на будівництво стадіону вартістю понад 145 млн грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію