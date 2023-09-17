На Херсонщині загинув Герой з Луцька Іван Лазебник

Іван Лазебник.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Лазебник Іван Вікторович, 25.02.1993 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду гранатометника третьої групи спеціального призначення 2 роти спеціального призначення.



Загинув 17.09.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Миколаївка Херсонської області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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