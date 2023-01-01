Завтра на Волині зустрічатимуть 56-річного Героя, бойового медика Віктора Буштера

Завтра на Волині зустрічатимуть 56-річного Героя, бойового медика Віктора Буштера
Завтра, 23 вересня, в село Ростань привезуть тіло воїна Віктора Буштера, який помер у Запорізькій області, де проходив військову службу.

Про це повідомили у Шацькій громаді.

"Просимо мешканців селища Шацьк, сіл Положеве, Самійличі, Піща, Ростань гідно зустріти траурний кортеж, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами. Про час похорону повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 22-23 вересня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Іван Воробей
Сьогодні, 14:30
Луцькі патрульні вночі затримали трьох п'яних водіїв, які скоїли ДТП
Сьогодні, 14:15
Завтра на Волині зустрічатимуть 56-річного Героя, бойового медика Віктора Буштера
Сьогодні, 14:05
Уряд відклав створення Реєстру олігархів до закінчення війни
Сьогодні, 13:51
На Херсонщині загинув Герой з Луцька Іван Лазебник
Сьогодні, 13:34
Схожі новини
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Іван Воробей На Запоріжжі загинув Герой з Волині Іван Воробей
Сьогодні, 14:30
На Херсонщині загинув Герой з Луцька Іван Лазебник На Херсонщині загинув Герой з Луцька Іван Лазебник
Сьогодні, 13:34
Воїн з Волині одержав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ «Сталевий хрест» Воїн з Волині одержав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ «Сталевий хрест»
Сьогодні, 12:59
Перестало битись серце Героя з Волині Михайла Зайця Перестало битись серце Героя з Волині Михайла Зайця
Сьогодні, 12:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Іван Воробей
Сьогодні, 14:30
 0
Луцькі патрульні вночі затримали трьох п'яних водіїв, які скоїли ДТП
Сьогодні, 14:15
 0
Завтра на Волині зустрічатимуть 56-річного Героя, бойового медика Віктора Буштера
Сьогодні, 14:05
 0
Уряд відклав створення Реєстру олігархів до закінчення війни
Сьогодні, 13:51
 0
На Херсонщині загинув Герой з Луцька Іван Лазебник
Сьогодні, 13:34
 0
Медіа
відео
1/8