Завтра на Волині зустрічатимуть 56-річного Героя, бойового медика Віктора Буштера
Сьогодні, 14:05
Завтра, 23 вересня, в село Ростань привезуть тіло воїна Віктора Буштера, який помер у Запорізькій області, де проходив військову службу.
Про це повідомили у Шацькій громаді.
"Просимо мешканців селища Шацьк, сіл Положеве, Самійличі, Піща, Ростань гідно зустріти траурний кортеж, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами. Про час похорону повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 22-23 вересня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.
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Про це повідомили у Шацькій громаді.
"Просимо мешканців селища Шацьк, сіл Положеве, Самійличі, Піща, Ростань гідно зустріти траурний кортеж, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами. Про час похорону повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 22-23 вересня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.
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