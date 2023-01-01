Завтра на Волині зустрічатимуть 56-річного Героя, бойового медика Віктора Буштера

Віктора Буштера, який



Про це



"Просимо мешканців селища Шацьк, сіл Положеве, Самійличі, Піща, Ростань гідно зустріти траурний кортеж, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами. Про час похорону повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що 22-23 вересня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 23 вересня, в село Ростань привезуть тіло воїна, який помер у Запорізькій області , де проходив військову службу.Про це повідомили у Шацькій громаді."Просимо мешканців селища Шацьк, сіл Положеве, Самійличі, Піща, Ростань гідно зустріти траурний кортеж, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами. Про час похорону повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що 22-23 вересня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.

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