На Запоріжжі помер Герой з Волині, 56-річний бойовий медик Віктор Буштер

Буштера Віктора Сидоровича з села Ростань.



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"Воїн помер у Запорізькій області, де проходив військову службу. Віктору Сидоровичу в травні виповнилося 56 років. На службу був мобілізований 12 січня 2023 року у військову частину А 4674, був старшим бойовим медиком 2 мінометної батареї 3 механізованого батальйону, мав військове звання штаб-сержанта. Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям і рідним померлого", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 вересня перестало битися серце військовослужбовцяз села Ростань.Про це повідомили у Шацькій громаді."Воїн помер у Запорізькій області, де проходив військову службу. Віктору Сидоровичу в травні виповнилося 56 років. На службу був мобілізований 12 січня 2023 року у військову частину А 4674, був старшим бойовим медиком 2 мінометної батареї 3 механізованого батальйону, мав військове звання штаб-сержанта. Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям і рідним померлого", - йдеться в повідомленні.

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