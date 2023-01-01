На Запоріжжі помер Герой з Волині, 56-річний бойовий медик Віктор Буштер
Сьогодні, 13:00
16 вересня перестало битися серце військовослужбовця Буштера Віктора Сидоровича з села Ростань.
Про це повідомили у Шацькій громаді.
"Воїн помер у Запорізькій області, де проходив військову службу. Віктору Сидоровичу в травні виповнилося 56 років. На службу був мобілізований 12 січня 2023 року у військову частину А 4674, був старшим бойовим медиком 2 мінометної батареї 3 механізованого батальйону, мав військове звання штаб-сержанта. Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям і рідним померлого", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Шацькій громаді.
"Воїн помер у Запорізькій області, де проходив військову службу. Віктору Сидоровичу в травні виповнилося 56 років. На службу був мобілізований 12 січня 2023 року у військову частину А 4674, був старшим бойовим медиком 2 мінометної батареї 3 механізованого батальйону, мав військове звання штаб-сержанта. Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям і рідним померлого", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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