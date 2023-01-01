На Волині п`яний водій хотів відкупитись від поліцейських за 10 тисяч гривень
Сьогодні, 12:42
Учора, 18 вересня, близько 19 години у Нововолинську працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили бус Renault Master за порушення правил дорожнього руху.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час спілкування та перевірки документів, поліцейські виявили у 40-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію правоохоронців пройти алкотест він погодився. Результат показав 1,97 проміле.
Аби поліцейські не складали адміністративні протоколи, керманич запропонував вирішити питання на місці та залишив у службовому автомобілі грошові кошти у сумі 10 тисяч гривень.
Цей факт правоохоронці зафіксували на нагрудні бодікамери та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
Відомості за цим фактом слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України. Разом з цим, на водія склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 та ч. 5 ст. 121 КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час спілкування та перевірки документів, поліцейські виявили у 40-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію правоохоронців пройти алкотест він погодився. Результат показав 1,97 проміле.
Аби поліцейські не складали адміністративні протоколи, керманич запропонував вирішити питання на місці та залишив у службовому автомобілі грошові кошти у сумі 10 тисяч гривень.
Цей факт правоохоронці зафіксували на нагрудні бодікамери та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
Відомості за цим фактом слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України. Разом з цим, на водія склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 та ч. 5 ст. 121 КУпАП.
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