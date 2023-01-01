Підтвердили смерть Героя з Луцька Андрія Тюріна, який загинув у травні 2022-го

Підтвердили смерть Героя з Луцька Андрія Тюріна, який загинув у травні 2022-го
Підтвердили загибель воїна з Луцька Андрія Тюріна.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Тюрін Андрій Олександрович, 31.01.1986 року народження, призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду механіка-водія гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону.

Солдат Тюрін Андрій Олександрович загинув 17.05.2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Десна Чернігівської області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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