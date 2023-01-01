Підтвердили смерть Героя з Луцька Андрія Тюріна, який загинув у травні 2022-го

Андрія Тюріна.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Тюрін Андрій Олександрович, 31.01.1986 року народження, призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду механіка-водія гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону.



Солдат Тюрін Андрій Олександрович загинув 17.05.2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Десна Чернігівської області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердили загибель воїна з ЛуцькаПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Тюрін Андрій Олександрович, 31.01.1986 року народження, призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду механіка-водія гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону.Солдат Тюрін Андрій Олександрович загинув 17.05.2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Десна Чернігівської області.

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