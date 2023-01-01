На Волині під колеса Volkswagen потрапив 50-річний велосипедист
Сьогодні, 12:00
Вчора, 18 вересня, близько 7 ранку у Нововолинську водій автомобіля Volkswagen допустив наїзд на велосипедиста, який рухався узбіччям дороги в попутному напрямку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловіка з травмами госпіталізували до реанімації, його особу встановлено – це 50-річний мешканець Нововолинська.
Цього ж дня між селами Радошинка та Карасин Камінь-Каширського району водій мотоцикла Spark не впорався з керуванням та впав на дорожнє покриття. Внаслідок цього – постраждав пасажир двоколісного, 20-річний житель Карасина, він нині в лікарні.
За двома фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують усі обставини та причини аварій.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловіка з травмами госпіталізували до реанімації, його особу встановлено – це 50-річний мешканець Нововолинська.
Цього ж дня між селами Радошинка та Карасин Камінь-Каширського району водій мотоцикла Spark не впорався з керуванням та впав на дорожнє покриття. Внаслідок цього – постраждав пасажир двоколісного, 20-річний житель Карасина, він нині в лікарні.
За двома фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують усі обставини та причини аварій.
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