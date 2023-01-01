На Волині під колеса Volkswagen потрапив 50-річний велосипедист

На Волині під колеса Volkswagen потрапив 50-річний велосипедист
Вчора, 18 вересня, близько 7 ранку у Нововолинську водій автомобіля Volkswagen допустив наїзд на велосипедиста, який рухався узбіччям дороги в попутному напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Чоловіка з травмами госпіталізували до реанімації, його особу встановлено – це 50-річний мешканець Нововолинська.

Цього ж дня між селами Радошинка та Карасин Камінь-Каширського району водій мотоцикла Spark не впорався з керуванням та впав на дорожнє покриття. Внаслідок цього – постраждав пасажир двоколісного, 20-річний житель Карасина, він нині в лікарні.

За двома фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують усі обставини та причини аварій.
На Волині під колеса Volkswagen потрапив 50-річний велосипедист
На Волині під колеса Volkswagen потрапив 50-річний велосипедист
На Волині під колеса Volkswagen потрапив 50-річний велосипедист

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Теги: Нововолинськ, ДТП
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