На Волині під колеса Volkswagen потрапив 50-річний велосипедист

Вчора, 18 вересня, близько 7 ранку у Нововолинську водій автомобіля Volkswagen допустив наїзд на велосипедиста, який рухався узбіччям дороги в попутному напрямку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Чоловіка з травмами госпіталізували до реанімації, його особу встановлено – це 50-річний мешканець Нововолинська.Цього ж дня між селами Радошинка та Карасин Камінь-Каширського району водій мотоцикла Spark не впорався з керуванням та впав на дорожнє покриття. Внаслідок цього – постраждав пасажир двоколісного, 20-річний житель Карасина, він нині в лікарні.За двома фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують усі обставини та причини аварій.