Росіяни обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув сержант поліції





Про це Олександр Прокудін.



"Російські війська обстріляли тролейбус у Херсоні. Поранення отримали двоє пасажирів — чоловіки, 33 та 57 років. Їх шпиталізували до лікарні. Потерпілих обстежують та надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.



У МВС повідомили, що ворог бив артилерією.



"Вранці в Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції. Наші співчуття родині загиблого поліцейського", - зазначили у МВС.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти 19 вересня обстріляли тролейбус - загинув 49-річний сержант поліції.Про це повідомив голова Херсонської ОВА"Російські війська обстріляли тролейбус у Херсоні. Поранення отримали двоє пасажирів — чоловіки, 33 та 57 років. Їх шпиталізували до лікарні. Потерпілих обстежують та надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.У МВС повідомили, що ворог бив артилерією."Вранці в Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції. Наші співчуття родині загиблого поліцейського", - зазначили у МВС.Нагадаємо, що у Львові під завалами внаслідок обстрілу знайшли тіло людини

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