Росіяни обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув сержант поліції
Сьогодні, 12:20
Російські окупанти 19 вересня обстріляли тролейбус - загинув 49-річний сержант поліції.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російські війська обстріляли тролейбус у Херсоні. Поранення отримали двоє пасажирів — чоловіки, 33 та 57 років. Їх шпиталізували до лікарні. Потерпілих обстежують та надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
У МВС повідомили, що ворог бив артилерією.
"Вранці в Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції. Наші співчуття родині загиблого поліцейського", - зазначили у МВС.
Нагадаємо, що у Львові під завалами внаслідок обстрілу знайшли тіло людини.
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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російські війська обстріляли тролейбус у Херсоні. Поранення отримали двоє пасажирів — чоловіки, 33 та 57 років. Їх шпиталізували до лікарні. Потерпілих обстежують та надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
У МВС повідомили, що ворог бив артилерією.
"Вранці в Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції. Наші співчуття родині загиблого поліцейського", - зазначили у МВС.
Нагадаємо, що у Львові під завалами внаслідок обстрілу знайшли тіло людини.
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