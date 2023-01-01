Росіяни обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув сержант поліції

Росіяни обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув сержант поліції
Російські окупанти 19 вересня обстріляли тролейбус - загинув 49-річний сержант поліції.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські війська обстріляли тролейбус у Херсоні. Поранення отримали двоє пасажирів — чоловіки, 33 та 57 років. Їх шпиталізували до лікарні. Потерпілих обстежують та надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

У МВС повідомили, що ворог бив артилерією.

"Вранці в Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції. Наші співчуття родині загиблого поліцейського", - зазначили у МВС.
Росіяни обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув сержант поліції

Нагадаємо, що у Львові під завалами внаслідок обстрілу знайшли тіло людини.

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Теги: Херсон, обстріл, МВС
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