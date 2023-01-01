У Луцьку водій ВАЗ збив на пішохідному переході 18-річну дівчину





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



У Луцьку близько 11 години 23-річний водій ВАЗ наїхав на 18-річну пішохідку, яка переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переході. Дівчина отримала тілесні ушкодження, її ушпиталили. Транспортний засіб з місця події слідчі вилучили.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують усі обставини та причини аварій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 18 вересня, у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У Луцьку близько 11 години 23-річний водій ВАЗ наїхав на 18-річну пішохідку, яка переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переході. Дівчина отримала тілесні ушкодження, її ушпиталили. Транспортний засіб з місця події слідчі вилучили.За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують усі обставини та причини аварій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію