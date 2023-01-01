У Луцьку водій ВАЗ збив на пішохідному переході 18-річну дівчину

У Луцьку водій ВАЗ збив на пішохідному переході 18-річну дівчину
Учора, 18 вересня, у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У Луцьку близько 11 години 23-річний водій ВАЗ наїхав на 18-річну пішохідку, яка переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переході. Дівчина отримала тілесні ушкодження, її ушпиталили. Транспортний засіб з місця події слідчі вилучили.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують усі обставини та причини аварій.
У Луцьку водій ВАЗ збив на пішохідному переході 18-річну дівчину

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Теги: Луцьк, ДТП, водій
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