ДТП у Луцьку: зіткнулись два автомобілі. ФОТО

ДТП у Луцьку: зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Через недотримання дистанції сталася дорожньо-транспортна пригода на проспекті Волі у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Повідомлення про автопригоду патрульні отримали вчора, 18 вересня, після 23-ї години. Приїхавши на місце, вони з’ясували, що водій Skoda недотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем Volvo, що рухався попереду.

На щастя, ніхто в ДТП не постраждав, а от транспортні засоби отримали пошкодження.
ДТП у Луцьку: зіткнулись два автомобілі. ФОТО

На винуватця патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
ДТП у Луцьку: зіткнулись два автомобілі. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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