ДТП у Луцьку: зіткнулись два автомобілі. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Повідомлення про автопригоду патрульні отримали вчора, 18 вересня, після 23-ї години. Приїхавши на місце, вони з’ясували, що водій Skoda недотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем Volvo, що рухався попереду.



На щастя, ніхто в ДТП не постраждав, а от транспортні засоби отримали пошкодження.



На винуватця патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через недотримання дистанції сталася дорожньо-транспортна пригода на проспекті Волі у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Повідомлення про автопригоду патрульні отримали вчора, 18 вересня, після 23-ї години. Приїхавши на місце, вони з’ясували, що водій Skoda недотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем Volvo, що рухався попереду.На щастя, ніхто в ДТП не постраждав, а от транспортні засоби отримали пошкодження.На винуватця патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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