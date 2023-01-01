Україна достроково накопичила необхідний для опалювального сезону обсяг газу

Україна достроково накопичила необхідний для опалювального сезону обсяг газу
Станом на 19 вересня обсяг газу в сховищах становить - 14,7 млрд кубометрів.

Про це повідомляє очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Група "Нафтогаз" достроково виконала розпорядження Кабінет Міністрів України з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/24 року - до 1 листопада накопичити цей обʼєм для проходження опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

Чернишов зазначив, що компанія продовжує нарощувати видобуток і закачку газу у ПСГ.

"Ми демонструємо найвищі темпи буріння за останні 15 років. За 2023 рік ми запустили в роботу 54 нових свердловини, наростивши добовий видобуток по країні до 52,7 млн куб. газу на добу", - зазначив він.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 вересня, уночі над Україною збили 27 «шахедів».

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Теги: Росія, Україна, війна
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