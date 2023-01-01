Бійці волинської «сотки» показали, як знищують польовий склад боєприпасів окупантів





Відео філігранної роботи волинських вояків опублікували на сторінках 100 Окремої Бригади Територіальної Оборони у соцмережах.



100 ОБрТрО – кадроване формування Сил територіальної оборони України у Волинській області. Бригада перебуває у складі Регіонального управління «Захід» Сил ТрО.



Із кінця березня воїни волинської «сотки» перебувають у найгарячіших точках фронту на Сході України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони влучним скидом з безпілотника знищили польовий склад боєприпасів ворога.Відео філігранної роботи волинських вояків опублікували на сторінках 100 Окремої Бригади Територіальної Оборони у соцмережах.100 ОБрТрО – кадроване формування Сил територіальної оборони України у Волинській області. Бригада перебуває у складі Регіонального управління «Захід» Сил ТрО.Із кінця березня воїни волинської «сотки» перебувають у найгарячіших точках фронту на Сході України.

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