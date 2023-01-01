Бійці волинської «сотки» показали, як знищують польовий склад боєприпасів окупантів
Сьогодні, 09:54
Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони влучним скидом з безпілотника знищили польовий склад боєприпасів ворога.
Відео філігранної роботи волинських вояків опублікували на сторінках 100 Окремої Бригади Територіальної Оборони у соцмережах.
100 ОБрТрО – кадроване формування Сил територіальної оборони України у Волинській області. Бригада перебуває у складі Регіонального управління «Захід» Сил ТрО.
Із кінця березня воїни волинської «сотки» перебувають у найгарячіших точках фронту на Сході України.
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Відео філігранної роботи волинських вояків опублікували на сторінках 100 Окремої Бригади Територіальної Оборони у соцмережах.
100 ОБрТрО – кадроване формування Сил територіальної оборони України у Волинській області. Бригада перебуває у складі Регіонального управління «Захід» Сил ТрО.
Із кінця березня воїни волинської «сотки» перебувають у найгарячіших точках фронту на Сході України.
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