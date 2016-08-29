Обстріл Львова: повідомили деталі





За попередньою інформацією, у напрямку Львівської області летіло 18 таких дронів. 15 із них Сили ПВК «Захід» збили.



Про цеМаксим Козицький.



За його словами, сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області.



"Цифри ще можуть трохи змінитися, інформація уточнюється, але навіть зараз можна уявити масштаб атаки і масштаб роботи, яка була у Протиповітряної Оборони області", - написав Максим Козицький.



На жаль, є три влучання у промислові склади у Львові. На щастя, без загиблих. Один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала.



На складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять. Начальник ОВА наголосив, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали.



Величезна вдячність нашим Силам ППО за те, що ці «шахеди» не забрали життя і домівки жителів області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час повітряної тривоги, яка почалася о 03:40 і тривала майже 2,5 години, Львівщину атакували дрони-камікадзе типу «шахед».За попередньою інформацією, у напрямку Львівської області летіло 18 таких дронів. 15 із них Сили ПВК «Захід» збили.Про це повідомив начальник Львівської облдержадміністраціїЗа його словами, сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області."Цифри ще можуть трохи змінитися, інформація уточнюється, але навіть зараз можна уявити масштаб атаки і масштаб роботи, яка була у Протиповітряної Оборони області", - написав Максим Козицький.На жаль, є три. На щастя, без загиблих. Один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала.На складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять. Начальник ОВА наголосив, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали.Величезна вдячність нашим Силам ППО за те, що ці «шахеди» не забрали життя і домівки жителів області.

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