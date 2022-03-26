У Львові пролунали вибухи: з-під завалів дістали двох людей
Сьогодні, 07:00
В ніч на 19 вересня у Львові пролунали вибухи та виникла пожежа на промисловому складі.
Про це повідомляють голова Львівської ОВА Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий.
О 3:43 на Львівщині оголосили повітряну тривогу через загрозу від безпілотників.
Згодом декілька разів на Львівщині чули вибухи.
Як повідомив о 06:05 Максим Козицький, сталася пожежа на промисловому складі. З-під завалів у Львові дістали двох людей – жінку та чоловіка. Жінка – попередньо без травм. Чоловік – у важкому стані.
"Більше інформації згодом. Дякуємо нашій Протиповітряній Обороні. Вона сьогодні гідно прийняла дуже складний виклик", - написав Козицький.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляють голова Львівської ОВА Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий.
О 3:43 на Львівщині оголосили повітряну тривогу через загрозу від безпілотників.
Згодом декілька разів на Львівщині чули вибухи.
Як повідомив о 06:05 Максим Козицький, сталася пожежа на промисловому складі. З-під завалів у Львові дістали двох людей – жінку та чоловіка. Жінка – попередньо без травм. Чоловік – у важкому стані.
"Більше інформації згодом. Дякуємо нашій Протиповітряній Обороні. Вона сьогодні гідно прийняла дуже складний виклик", - написав Козицький.
Зображення ілюстративне
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