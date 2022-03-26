У Львові пролунали вибухи: з-під завалів дістали двох людей

У Львові пролунали вибухи: з-під завалів дістали двох людей
В ніч на 19 вересня у Львові пролунали вибухи та виникла пожежа на промисловому складі.

Про це повідомляють голова Львівської ОВА Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий.

О 3:43 на Львівщині оголосили повітряну тривогу через загрозу від безпілотників.

Згодом декілька разів на Львівщині чули вибухи.

Як повідомив о 06:05 Максим Козицький, сталася пожежа на промисловому складі. З-під завалів у Львові дістали двох людей – жінку та чоловіка. Жінка – попередньо без травм. Чоловік – у важкому стані.

"Більше інформації згодом. Дякуємо нашій Протиповітряній Обороні. Вона сьогодні гідно прийняла дуже складний виклик", - написав Козицький.

Зображення ілюстративне

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Теги: Львів, вибухи, Максим Козицький, пожежа
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