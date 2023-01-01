Командиру волинських тероборонівців бойові завдання допомагає виконувати електромопед

Командиру волинських тероборонівців бойові завдання допомагає виконувати електромопед
Командиру роти вогневої підтримки Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони пану Віталію виконувати бойові завдання допомагає… електромопед.

Про це йдеться на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині.

"Доволі хороший транспорт для безшумного пересування між позиціями. Плюс два багажники, на кожен з яких можна покласти, скажімо, по ящику патронів", – розповідає комроти.

У цивільному житті чоловік був тренером вищої категорії з кікбоксингу. Звідти й позивний – «Тренер». До речі, чимало вихованців пана Віталія нині боронять Україну зі зброєю в руках.

Війну на власні очі «Тренер» побачив ще 2015 року – коли мобілізувався до лав 14 окремої механізованої бригади і брав участь в АТО.

"Перемога буде за нами", – впевнено каже Віталій, махає рукою і тисне на газ свого електромопеда.

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Теги: Волинь, 100 ОБрТрО Волині, війна
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