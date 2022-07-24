На Волині рятувальники дістали щеня з каналізаційної ями. ФОТО





Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.



До Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в смт Стара Вижівка впало в недіючу каналізаційну яму собаченя.



На місце події прибули рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця виклику, фахівці ДСНС за допомогою спеціального обладнання дістали чотирилапого друга на поверхню та відпустили його на волю — радості місцевої дітлашні не було меж.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники дістали собаку з недіючої каналізаційної ямиПро це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.До Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в смт Стара Вижівка впало в недіючу каналізаційну яму собаченя.На місце події прибули рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця виклику, фахівці ДСНС за допомогою спеціального обладнання дістали чотирилапого друга на поверхню та відпустили його на волю — радості місцевої дітлашні не було меж.

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