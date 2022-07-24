На Волині рятувальники дістали щеня з каналізаційної ями. ФОТО

На Волині рятувальники дістали щеня з каналізаційної ями. ФОТО
Волинські рятувальники дістали собаку з недіючої каналізаційної ями

Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.

До Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в смт Стара Вижівка впало в недіючу каналізаційну яму собаченя.

На місце події прибули рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця виклику, фахівці ДСНС за допомогою спеціального обладнання дістали чотирилапого друга на поверхню та відпустили його на волю — радості місцевої дітлашні не було меж.
На Волині рятувальники дістали щеня з каналізаційної ями. ФОТО
На Волині рятувальники дістали щеня з каналізаційної ями. ФОТО
На Волині рятувальники дістали щеня з каналізаційної ями. ФОТО

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Теги: ДСНС, Волинь, порятунок, тварина
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