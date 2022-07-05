Волинська ДЮСШ – одна з найкращих в Україні

Волинська ДЮСШ – одна з найкращих в Україні
Любешівська ДЮСШ за підсумками Командного чемпіонату України з легкої атлетики серед ДЮСШ та СДЮШОР, юнаків та дівчат 2008 р.н. та молодші стала однією з найкращих спортивних шкіл України.

Про це повідомила директорка ДЮСШ Валентина Борисюк.

Наймолодша команда Любешівської ДЮСШ продемонструвала високі результати на чемпіонаті, та здобула третє місце серед 50 спортивних шкіл зі всієї України.

"Це свідчить про високий рівень підготовки та завзятість спортсменів та їх наставників. Цей успіх є результатом наполегливої командної роботи, великої віри в свої сили та підбору у школу надзвичайно талановитих дітей. Ми можемо пишатися нашою спортшколою", - йдеться у дописі Валентини Борисюк.

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Теги: Любешівська ДЮСШ, спорт, чемпіонат
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