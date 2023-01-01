На Волині ДСНСники за допомогою дрона виявили пожежу в лісі

На Волині ДСНСники за допомогою дрона виявили пожежу в лісі
На Волині рятувальники, використовуючи БПЛА, виявили загоряння в одному із лісових масивів.

Про це повідомляють у газеті "Нове життя".

Рятувальники спільно з працівниками державної екологічної інспекції Любешівської громади провели моніторинг лісових та торф’яних пожеж поблизу сіл Бихів, Залаззя, Пнівне, Цир.

Під час моніторингу за допомогою засобів БПЛА виявили загорання сухої рослинності на площі 40 кв. м. в лісовому масиві, інформується на фейсбук-сторінці головного управління ДСНС України у Волинській області.

Робочою групою прийняли рішення щодо невідкладної ліквідації даної події на місці. Так за допомогою підручних засобів спільно з лісівниками ліквідували загорання.

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Теги: Волинь, ДСНС
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