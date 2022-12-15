Волинь – у ТОПі мотомаршрутів у проєкті «Моя країна». ВІДЕО





Як розповів автор проєкту, військовий доброволець та фронтмен карпатського гурту "КораЛЛі" Михайло Адамчак, Поліссям учасники подолали 750 кілометрів, - повідомляє



"Прекрасні кілометри поліськими дорогами, один з моїх улюблених краєвидів — це соснові ліси, поміж яких вимощена бруківкою дорога або піщана дорога. Наші всі учасники – люди, які мають активну громадянську позицію, які працюють на благо України", — сказав Михайло Адамчак.



Головним гостем під час подорожі Поліссям став уродженець Волині, кінорежисер Олесь Санін.



Проєкт "Моя Мотокраїна" стартував два роки тому, за підтримки Українського культурного фонду. Мета мандрівок на мотоциклах — збереження культурних пам’яток та популяризація мототуризму в Україні.



Зі слів Михайла Адамчака, місія проєкту у новому сезоні – показати світові культурні об’єкти, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії.



Автор проєкту також розповів:має колекцію сопілок, грає понад 20 років, його сопілка завжди мандрує разом із ним. Говорить: грав на ній і на передовій у 2015 році, де у складі медичного батальйону "Госпітальєри" рятував життя пораненим українським бійцям.



Зі слів Михайла Адамчака, у новому сезоні мотобайкери мандруватимуть Поліссям, Полтавщиною, Буковиною, Київщиною та Тернопільщиною. Після завершення проєкту наприкінці жовтня Михайло планує повернутися на ротацію до лав батальйону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На волинському Поліссі відбулися зйомки проєкту "Моя Мотокраїна: відомі українці рекомендують". Загалом у новому сезоні презентували п'ять мотомаршрутів Україною.Як розповів автор проєкту, військовий доброволець та фронтмен карпатського гурту "КораЛЛі", Поліссям учасники подолали 750 кілометрів, - повідомляє Суспільне "Прекрасні кілометри поліськими дорогами, один з моїх улюблених краєвидів — це соснові ліси, поміж яких вимощена бруківкою дорога або піщана дорога. Наші всі учасники – люди, які мають активну громадянську позицію, які працюють на благо України", — сказав Михайло Адамчак.Головним гостем під час подорожі Поліссям став уродженець Волині, кінорежисерПроєкт "Моя Мотокраїна" стартував два роки тому, за підтримки Українського культурного фонду. Мета мандрівок на мотоциклах — збереження культурних пам’яток та популяризація мототуризму в Україні.Зі слів Михайла Адамчака, місія проєкту у новому сезоні – показати світові культурні об’єкти, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії.Автор проєкту також розповів:має колекцію сопілок, грає понад 20 років, його сопілка завжди мандрує разом із ним. Говорить: грав на ній і на передовій у 2015 році, де у складі медичного батальйону "Госпітальєри" рятував життя пораненим українським бійцям.Зі слів Михайла Адамчака, у новому сезоні мотобайкери мандруватимуть Поліссям, Полтавщиною, Буковиною, Київщиною та Тернопільщиною. Після завершення проєкту наприкінці жовтня Михайло планує повернутися на ротацію до лав батальйону.

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