Волинь – у ТОПі мотомаршрутів у проєкті «Моя країна». ВІДЕО

Волинь – у ТОПі мотомаршрутів у проєкті «Моя країна». ВІДЕО
На волинському Поліссі відбулися зйомки проєкту "Моя Мотокраїна: відомі українці рекомендують". Загалом у новому сезоні презентували п'ять мотомаршрутів Україною.

Як розповів автор проєкту, військовий доброволець та фронтмен карпатського гурту "КораЛЛі" Михайло Адамчак, Поліссям учасники подолали 750 кілометрів, - повідомляє Суспільне.

"Прекрасні кілометри поліськими дорогами, один з моїх улюблених краєвидів — це соснові ліси, поміж яких вимощена бруківкою дорога або піщана дорога. Наші всі учасники – люди, які мають активну громадянську позицію, які працюють на благо України", — сказав Михайло Адамчак.

Головним гостем під час подорожі Поліссям став уродженець Волині, кінорежисер Олесь Санін.

Проєкт "Моя Мотокраїна" стартував два роки тому, за підтримки Українського культурного фонду. Мета мандрівок на мотоциклах — збереження культурних пам’яток та популяризація мототуризму в Україні.

Зі слів Михайла Адамчака, місія проєкту у новому сезоні – показати світові культурні об’єкти, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії.

Автор проєкту також розповів:має колекцію сопілок, грає понад 20 років, його сопілка завжди мандрує разом із ним. Говорить: грав на ній і на передовій у 2015 році, де у складі медичного батальйону "Госпітальєри" рятував життя пораненим українським бійцям.

Зі слів Михайла Адамчака, у новому сезоні мотобайкери мандруватимуть Поліссям, Полтавщиною, Буковиною, Київщиною та Тернопільщиною. Після завершення проєкту наприкінці жовтня Михайло планує повернутися на ротацію до лав батальйону.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, мотолокація, проєкт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь – у ТОПі мотомаршрутів у проєкті «Моя країна». ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
У Львові пролунали вибухи: з-під завалів дістали двох людей
Сьогодні, 07:00
На Волині ДСНСники за допомогою дрона виявили пожежу в лісі
Сьогодні, 06:31
Командиру волинських тероборонівців бойові завдання допомагає виконувати електромопед
Сьогодні, 05:28
Волинська ДЮСШ – одна з найкращих в Україні
Сьогодні, 03:41
Схожі новини
Волинські студенти створили баггі для ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО Волинські студенти створили баггі для ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
26 липень, 05:28
Студентки з Луцька створили унікальний аксесуар для безпеки дітей. ФОТО, ВІДЕО Студентки з Луцька створили унікальний аксесуар для безпеки дітей. ФОТО, ВІДЕО
15 грудень, 2022, 05:28
Волинська громада отримала пожежне обладнання та спорядження для рятувальників Волинська громада отримала пожежне обладнання та спорядження для рятувальників
09 липень, 2022, 02:17
Волинські рятувальники отримали нове обладнання Волинські рятувальники отримали нове обладнання
07 серпень, 2021, 06:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь – у ТОПі мотомаршрутів у проєкті «Моя країна». ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
 0
У Львові пролунали вибухи: з-під завалів дістали двох людей
Сьогодні, 07:00
 0
На Волині ДСНСники за допомогою дрона виявили пожежу в лісі
Сьогодні, 06:31
 0
Командиру волинських тероборонівців бойові завдання допомагає виконувати електромопед
Сьогодні, 05:28
 0
Волинська ДЮСШ – одна з найкращих в Україні
Сьогодні, 03:41
 0
Медіа
відео
1/8