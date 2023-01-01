Уночі над Україною збили 27 «шахедів»

Уночі над Україною збили 27 «шахедів»
У ніч проти 19 вересня російські окупаційні війська запустили по Україні 30 ударних безпілотників Shahed та балістичну ракету «Іскандер-М». Українські сили протиповітряної оборони збили 27 «шахедів».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Пуски 30 ударних БпЛА росіяни здійснили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф), а балістичну ракету «Іскандер-М» випустили з території тимчасово окупованого Криму в напрямку Кривого Рогу.

У результаті бойової роботи сили ППО знищили 27 «шахедів» по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях.

Окрім того, на східному напрямку збили розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, під ранок 19 вересня російські окупаційні війська завдали удару по місту Львів безпілотниками, внаслідок чого загорівся дах промислового складу. З-під завалів дістали двох людей, вони живі.

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Теги: безпілотники
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