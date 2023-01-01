Росіяни атакували біля Кліщіївки й намагалися відновити положення в районі Андріївки

Сили оборони України продовжують оборонятися на сході та півдні України, ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. На Донеччині зокрема відбили атаки російських окупантів біля нещодавно звільнених Кліщіївки та Андріївки.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 19 вересня.Так, за минулу добу на фронті відбулося 35 бойових зіткнень.НаСили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки. Окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки, але успіхів не мали. ЗСУ продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці й закріплюються на досягнутих рубежах, наголосив Генштаб.Тим часом наросіяни вели безрезультатні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Там упродовж минулої доби окупанти здійснили понад 10 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках ЗСУ утримують ініціативу, тиснуть на ворога та крок за кроком відвойовують свою землю.А напротивник минулої доби вів даремні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції. Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці й виснажують ворога.Генштаб також розповів про ситуацію за іншими напрямками фронту:оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.