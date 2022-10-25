Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про підготовку нового пакета військової допомоги для України в обороні проти російського агресора на €400 млн.

Новий пакет допомоги передбачає вибухові боєприпаси, мінометні боєприпаси й реактивні снаряди. Про це Пісторіус сказав в інтерв'ю Bild, - пише Газета ua.

"Тому що боєприпаси – це те, чого Україна потребує найнагальніше у своїй оборонній боротьбі проти жорстокої агресивної війни", – заявив німецький урядовець.

Також Пісторіус повідомив, що Україна отримає броньовані автомобілі, системи розмінування, зимовий одяг та генератори.

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Теги: Німеччина, допомога, Україна, війна
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