Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро
Сьогодні, 01:15
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про підготовку нового пакета військової допомоги для України в обороні проти російського агресора на €400 млн.
Новий пакет допомоги передбачає вибухові боєприпаси, мінометні боєприпаси й реактивні снаряди. Про це Пісторіус сказав в інтерв'ю Bild, - пише Газета ua.
"Тому що боєприпаси – це те, чого Україна потребує найнагальніше у своїй оборонній боротьбі проти жорстокої агресивної війни", – заявив німецький урядовець.
Також Пісторіус повідомив, що Україна отримає броньовані автомобілі, системи розмінування, зимовий одяг та генератори.
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Новий пакет допомоги передбачає вибухові боєприпаси, мінометні боєприпаси й реактивні снаряди. Про це Пісторіус сказав в інтерв'ю Bild, - пише Газета ua.
"Тому що боєприпаси – це те, чого Україна потребує найнагальніше у своїй оборонній боротьбі проти жорстокої агресивної війни", – заявив німецький урядовець.
Також Пісторіус повідомив, що Україна отримає броньовані автомобілі, системи розмінування, зимовий одяг та генератори.
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