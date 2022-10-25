Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро

Борис Пісторіус оголосив про підготовку нового пакета військової допомоги для України в обороні проти російського агресора на €400 млн.



Новий пакет допомоги передбачає вибухові боєприпаси, мінометні боєприпаси й реактивні снаряди. Про це Пісторіус сказав в інтерв'ю Bild, - пише



"Тому що боєприпаси – це те, чого Україна потребує найнагальніше у своїй оборонній боротьбі проти жорстокої агресивної війни", – заявив німецький урядовець.



Також Пісторіус повідомив, що Україна отримає броньовані автомобілі, системи розмінування, зимовий одяг та генератори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Німеччинис оголосив про підготовку нового пакета військової допомоги для України в обороні проти російського агресора на €400 млн.Новий пакет допомоги передбачає вибухові боєприпаси, мінометні боєприпаси й реактивні снаряди. Про це Пісторіус сказав в інтерв'ю Bild, - пише Газета ua "Тому що боєприпаси – це те, чого Україна потребує найнагальніше у своїй оборонній боротьбі проти жорстокої агресивної війни", – заявив німецький урядовець.Також Пісторіус повідомив, що Україна отримає броньовані автомобілі, системи розмінування, зимовий одяг та генератори.

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