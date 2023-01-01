Росіяни обстріляли Харків





Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.



Очільник міста зазначив, що росіяни обстріляли Харків вдруге за добу.



Терехов зазначив, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського району міста.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти увечері 18 вересня обстріляли Харків ракетами.Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.Очільник міста зазначив, що росіяни обстріляли Харків вдруге за добу.Терехов зазначив, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського району міста.

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