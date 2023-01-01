Росіяни обстріляли Харків

Росіяни обстріляли Харків
Російські окупанти увечері 18 вересня обстріляли Харків ракетами.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Очільник міста зазначив, що росіяни обстріляли Харків вдруге за добу.

Терехов зазначив, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського району міста.



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Теги: Харків
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