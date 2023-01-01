Росіяни обстріляли Харків
18 вересень, 23:37
Російські окупанти увечері 18 вересня обстріляли Харків ракетами.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
Очільник міста зазначив, що росіяни обстріляли Харків вдруге за добу.
Терехов зазначив, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського району міста.
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Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
Очільник міста зазначив, що росіяни обстріляли Харків вдруге за добу.
Терехов зазначив, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського району міста.
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