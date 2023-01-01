Добрі новини від ВолиньPost за 18 вересня

Добрі новини від ВолиньPost за 18 вересня
Минає п'ятсот сімдесят друга доба великої війни, втім у кожному дні є щось добре. У постійній рубриці продовжуємо ділитися з вами лише позитивними звістками.

Сьогодні, 18 вересня, ми писали про таке:

ЗМІ повідомляють про можливу смерть лідера Чечні Кадирова

Лідер Чечні Рамзан Кадиров, після того, як він перебував у комі, ймовірно, помер ввечері 17 вересня. Перед цим його пресслужба намагалася обдурити ЗМІ відеозаписами його ранкової пробіжки.

Волинянки здобули три нагороди на чемпіонаті України з дзюдо

За підсумками чемпіонату України з дзюдо для спортсменок віком до 23 років троє волинянок здобули призові нагороди: дві бронзи та одне золото.

Ківерцівське лісництво визнали найкращим в Україні

Ківерцівське лісництво філії «Ківерцівське лісове господарство», що на Волині, назвали найкращим в Україні.

За добу в Україні знищили 620 окупантів: нові дані про втрати ворога

Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 272 940 російських військових, зокрема 620 — лише за вчора, 17 вересня.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:

• танки — 4623 (+3 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8834 (+6);
• артилерійські системи — 6027 (+24);
• реактивні системи залпового вогню — 776;
• засоби протиповітряної оборони — 525 (+2);
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4769 (+27);
• крилаті ракети — 1462 (+7);
• кораблі й катери — 20;
• підводні човни — 1;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 8571 (+34);
• спеціальна техніка — 901 (+5).

Ці дані не остаточні та ще уточнюють.

Дівчина з Луцька приголомшила своїм голосом на «Голосі країни». ВІДЕО

У третьому епізоді "Голосу країни-13" дивувати членів журі прийшла 21-річна Олександра Ройко з Луцька.

Україна за тиждень звільнила 2 квадратних кілометри біля Бахмута: ситуація на інших напрямках фронту

За минулий тиждень, з 11 по 17 вересня, на Бахмутському напрямку українські військовослужбовці звільнили два квадратних кілометри території. Загалом звільнена під Бахмутом площа становить 51 квадратний кілометр.

Третя штурмова бригада підняла прапор України над звільненою Андріївкою

Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над населеним пунктом Андріївка.

У мережі з’явилися фото пошкодженого підводного човна «Ростов-на-Дону»

Російські Telegram-канали виклали фото, ймовірно, наслідків ракетного удару України по сухому доку Севастопольського морського заводу.


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Теги: добрі новини, Волинь, Луцьк, Україна
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