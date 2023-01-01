Добрі новини від ВолиньPost за 18 вересня

Минає п'ятсот сімдесят друга доба великої війни, втім у кожному дні є щось добре. У постійній рубриці продовжуємо ділитися з вами лише позитивними звістками.Сьогодні, 18 вересня, ми писали про таке:Лідер Чечні Рамзан Кадиров, після того, як він перебував у комі, ймовірно, помер ввечері 17 вересня. Перед цим його пресслужба намагалася обдурити ЗМІ відеозаписами його ранкової пробіжки.За підсумками чемпіонату України з дзюдо для спортсменок віком до 23 років троє волинянок здобули призові нагороди: дві бронзи та одне золото.Ківерцівське лісництво філії «Ківерцівське лісове господарство», що на Волині, назвали найкращим в Україні.Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 272 940 російських військових, зокрема 620 — лише за вчора, 17 вересня.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:• танки — 4623 (+3 за вчора);• бойові броньовані машини — 8834 (+6);• артилерійські системи — 6027 (+24);• реактивні системи залпового вогню — 776;• засоби протиповітряної оборони — 525 (+2);• літаки — 315;• гелікоптери — 316;• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4769 (+27);• крилаті ракети — 1462 (+7);• кораблі й катери — 20;• підводні човни — 1;• автомобільна техніка та автоцистерни — 8571 (+34);• спеціальна техніка — 901 (+5).Ці дані не остаточні та ще уточнюють.У третьому епізоді "Голосу країни-13" дивувати членів журі прийшла 21-річна Олександра Ройко з Луцька.За минулий тиждень, з 11 по 17 вересня, на Бахмутському напрямку українські військовослужбовці звільнили два квадратних кілометри території. Загалом звільнена під Бахмутом площа становить 51 квадратний кілометр.Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над населеним пунктом Андріївка.Російські Telegram-канали виклали фото, ймовірно, наслідків ракетного удару України по сухому доку Севастопольського морського заводу.