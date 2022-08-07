Волинянки здобули три нагороди на чемпіонаті України з дзюдо





Про це повідомили у Федерації дзюдо України, передає



Змагання тривали впродовж 14-15 вересня у Києві.



Зокрема, золоту народу здобула Дарина Ляшук у ваговій категорії до 63 кілограмів.



Катерина Пилипюк виборола бронзову нагороду у категорії до 48 кілограмів та Карина Віннічук посіла третє місце у ваговій категорії - 70 кілограмів.



Участь у чемпіонаті стала відбірковим туром на континентальну першість серед молоді, яка відбудеться 3-5 листопада у Франції.



Загалом у змаганнях взяли участь 287 спортсменів, які представляли 21 регіон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За підсумками чемпіонату України з дзюдо для спортсменок віком до 23 років троє волинянок здобули призові нагороди: дві бронзи та одне золото.Про це повідомили у Федерації дзюдо України, передає Суспільне Змагання тривали впродовж 14-15 вересня у Києві.Зокрема, золоту народу здобулау ваговій категорії до 63 кілограмів.виборола бронзову нагороду у категорії до 48 кілограмів тапосіла третє місце у ваговій категорії - 70 кілограмів.Участь у чемпіонаті стала відбірковим туром на континентальну першість серед молоді, яка відбудеться 3-5 листопада у Франції.Загалом у змаганнях взяли участь 287 спортсменів, які представляли 21 регіон.

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