Волинянки здобули три нагороди на чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 04:47
За підсумками чемпіонату України з дзюдо для спортсменок віком до 23 років троє волинянок здобули призові нагороди: дві бронзи та одне золото.
Про це повідомили у Федерації дзюдо України, передає Суспільне.
Змагання тривали впродовж 14-15 вересня у Києві.
Зокрема, золоту народу здобула Дарина Ляшук у ваговій категорії до 63 кілограмів.
Катерина Пилипюк виборола бронзову нагороду у категорії до 48 кілограмів та Карина Віннічук посіла третє місце у ваговій категорії - 70 кілограмів.
Участь у чемпіонаті стала відбірковим туром на континентальну першість серед молоді, яка відбудеться 3-5 листопада у Франції.
Загалом у змаганнях взяли участь 287 спортсменів, які представляли 21 регіон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Федерації дзюдо України, передає Суспільне.
Змагання тривали впродовж 14-15 вересня у Києві.
Зокрема, золоту народу здобула Дарина Ляшук у ваговій категорії до 63 кілограмів.
Катерина Пилипюк виборола бронзову нагороду у категорії до 48 кілограмів та Карина Віннічук посіла третє місце у ваговій категорії - 70 кілограмів.
Участь у чемпіонаті стала відбірковим туром на континентальну першість серед молоді, яка відбудеться 3-5 листопада у Франції.
Загалом у змаганнях взяли участь 287 спортсменів, які представляли 21 регіон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянки здобули три нагороди на чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 04:47
У Польщі в морі втопився 53-річний українець
Сьогодні, 03:13
ЗМІ повідомляють про можливу смерть лідера Чечні Кадирова
Сьогодні, 01:01
18 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа