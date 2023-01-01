Нетверезий волинянин викрав у знайомих авто і втрапив у ДТП: як його покарали





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23 травня на Ковельщині Ярослав Р. приїхав із знайомою у лісовий масив біля села Нудиже, аби допомогти їй та чоловіку заготовляти сіно. Якогось моменту нетверезий помічник зник з поля зору. І, як з’ясувалося, зникло й авто «Фольксаген», що належало чоловіку жінки. Про інцидент повідомили на лінію 102.



Правоохоронці, які прибули на місце, обстежили територію та неподалік вивили автівку, вона зіткнулася з деревом. Згодом там з’явився і зниклий чоловік.



У суді Ярослав Р. розповів, що того дня у лісовому масиві він скористався відсутністю власника, завів авто та поїхав додому. Дорогою не впорався з керуванням та влетів у дерево. А оскільки не вмів переключати передачі та здавати назад, то залишив «Фольксваген» і пішов до знайомого, аби той трактором допоміг забрати машину. Випивши ще й там, він повернувся на місце ДТП, де його й затримали поліцейські.



При обранні покарання суд врахував, що обвинувачений відшкодував постраждалому збитки, а також те, що він має утриманні двох дітей та хвору матір. Відтак призначив Ярославу Р. п’ять років обмеження волі, але звільнив від відбування покарання, якщо протягом двох років іспитового строку він не вчинить нового злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянина, який приїхав допомагати знайомим, а в результаті вкрав у них авто, засудили до п’ять років тюрми. Проте Любомльський районний суд замінив покарання на два роки іспитового строку.Про це пише ІА Волинські Новини 23 травня на Ковельщиніприїхав із знайомою у лісовий масив біля села Нудиже, аби допомогти їй та чоловіку заготовляти сіно. Якогось моменту нетверезий помічник зник з поля зору. І, як з’ясувалося, зникло й авто «Фольксаген», що належало чоловіку жінки. Про інцидент повідомили на лінію 102.Правоохоронці, які прибули на місце, обстежили територію та неподалік вивили автівку, вона зіткнулася з деревом. Згодом там з’явився і зниклий чоловік.У суді Ярослав Р. розповів, що того дня у лісовому масиві він скористався відсутністю власника, завів авто та поїхав додому. Дорогою не впорався з керуванням та влетів у дерево. А оскільки не вмів переключати передачі та здавати назад, то залишив «Фольксваген» і пішов до знайомого, аби той трактором допоміг забрати машину. Випивши ще й там, він повернувся на місце ДТП, де його й затримали поліцейські.При обранні покарання суд врахував, що обвинувачений відшкодував постраждалому збитки, а також те, що він має утриманні двох дітей та хвору матір. Відтак призначив Ярославу Р. п’ять років обмеження волі, але звільнив від відбування покарання, якщо протягом двох років іспитового строку він не вчинить нового злочину.

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