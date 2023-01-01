ЗМІ повідомляють про можливу смерть лідера Чечні Кадирова
Сьогодні, 01:01
Лідер Чечні Рамзан Кадиров, після того, як він перебував у комі, ймовірно, помер ввечері 17 вересня. Перед цим його пресслужба намагалася обдурити ЗМІ відеозаписами його ранкової пробіжки.
Про можливу смерть лідера Чечні повідомив на своїй сторінці в соцмережі чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв, пише ТСН.
Як зазначається, про смерть Кадирова опозиціонер написав в соцмережі о 13:27. На тлі цієї новини Кремль підняв вертольоти та направив їх до лікарні, в якій той лікувався. Крім того, туди ж почали з'їжджатися кортежи чеченської еліти на коштовних автівках, пише проєкт ВЧК-ОГПУ.
"З боку Кремля в бік Внуково один за іншим вилетіли два вертольоти. До головної кремлівської лікарні один за одною заїжджають дорогі машини або з держномерами Чечні, або з номерами інших суб'єктів, але з жителями Чечні в салоні", - йдеться в повідомленні.
Що цікаво, чеченську еліту пропускають до будівлі лікарні без огляду, тоді як інших приїжджих ретельно перевіряють.
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Про можливу смерть лідера Чечні повідомив на своїй сторінці в соцмережі чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв, пише ТСН.
Як зазначається, про смерть Кадирова опозиціонер написав в соцмережі о 13:27. На тлі цієї новини Кремль підняв вертольоти та направив їх до лікарні, в якій той лікувався. Крім того, туди ж почали з'їжджатися кортежи чеченської еліти на коштовних автівках, пише проєкт ВЧК-ОГПУ.
"З боку Кремля в бік Внуково один за іншим вилетіли два вертольоти. До головної кремлівської лікарні один за одною заїжджають дорогі машини або з держномерами Чечні, або з номерами інших суб'єктів, але з жителями Чечні в салоні", - йдеться в повідомленні.
Що цікаво, чеченську еліту пропускають до будівлі лікарні без огляду, тоді як інших приїжджих ретельно перевіряють.
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