Добрі новини від ВолиньPost за 17 вересня

Добрі новини від ВолиньPost за 17 вересня
Наші журналісти продовжують нагадувати: добрі новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні, 17 вересня, ми писали про таке:

Українські захисники почали підготовку до форсування Дніпра поблизу Херсона, – ISW

Поблизу Херсона українські захисники почали створювати плацдарми для майбутнього форсування Дніпра.

“Українські сили посилили свої дії на певних островах у дельті Дніпра поблизу Антонівського мосту з метою консолідації позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонської області”, - йдеться в аналізі вашингтонського аналітичного центру “Інститут вивчення війни”.

У місті біля Луцька з'явилася ще одна унікальна крамничка

У місті Ківерці продовжують встановлювати медові скриньки. Тут жителі можуть придбати різноманітний мед. А особливістю локацій є повне самообслуговуввання, адже вони не замкнені. Немає тут й продавців. Покупець самостійно бере товар та розплачується за нього.

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Сьогодні у «Голосі країни» виступить дівчина з Луцька

У відомому телевізійному шоу «Голос країни» виступила дівчина з Луцька. Її участь у так званих сліпих прослуховуваннях показали на екранах вже сьогодні, 17 вересня, 21:00 на 1+1 Україна.

Наразі юна лучанка живе у Кракові. Виконання нею пісні зачарувало членів журі.

Сили оборони підтвердили звільнення Кліщіївки

Сили оборони України 17 вересня звільнили Кліщіївку, що на Бахмутському напрямку в Донецькій області.

«Підтверджую. Кліщіївка наша — українська», — наголосив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що населений пункт зачищений від росіян.

Село на Бахмутському напрямку звільнили 80 окрема десантно-штурмова бригада, 5 окрема штурмова бригада, Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють», розповіли військові.

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Теги: Добрі новини
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