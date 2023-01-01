Добрі новини від ВолиньPost за 17 вересня
17 вересень, 23:30
Наші журналісти продовжують нагадувати: добрі новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні, 17 вересня, ми писали про таке:
Українські захисники почали підготовку до форсування Дніпра поблизу Херсона, – ISW
Поблизу Херсона українські захисники почали створювати плацдарми для майбутнього форсування Дніпра.
“Українські сили посилили свої дії на певних островах у дельті Дніпра поблизу Антонівського мосту з метою консолідації позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонської області”, - йдеться в аналізі вашингтонського аналітичного центру “Інститут вивчення війни”.
У місті біля Луцька з'явилася ще одна унікальна крамничка
У місті Ківерці продовжують встановлювати медові скриньки. Тут жителі можуть придбати різноманітний мед. А особливістю локацій є повне самообслуговуввання, адже вони не замкнені. Немає тут й продавців. Покупець самостійно бере товар та розплачується за нього.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Сьогодні у «Голосі країни» виступить дівчина з Луцька
У відомому телевізійному шоу «Голос країни» виступила дівчина з Луцька. Її участь у так званих сліпих прослуховуваннях показали на екранах вже сьогодні, 17 вересня, 21:00 на 1+1 Україна.
Наразі юна лучанка живе у Кракові. Виконання нею пісні зачарувало членів журі.
Сили оборони підтвердили звільнення Кліщіївки
Сили оборони України 17 вересня звільнили Кліщіївку, що на Бахмутському напрямку в Донецькій області.
«Підтверджую. Кліщіївка наша — українська», — наголосив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що населений пункт зачищений від росіян.
Село на Бахмутському напрямку звільнили 80 окрема десантно-штурмова бригада, 5 окрема штурмова бригада, Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють», розповіли військові.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Українські захисники почали підготовку до форсування Дніпра поблизу Херсона, – ISW
Поблизу Херсона українські захисники почали створювати плацдарми для майбутнього форсування Дніпра.
“Українські сили посилили свої дії на певних островах у дельті Дніпра поблизу Антонівського мосту з метою консолідації позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонської області”, - йдеться в аналізі вашингтонського аналітичного центру “Інститут вивчення війни”.
У місті біля Луцька з'явилася ще одна унікальна крамничка
У місті Ківерці продовжують встановлювати медові скриньки. Тут жителі можуть придбати різноманітний мед. А особливістю локацій є повне самообслуговуввання, адже вони не замкнені. Немає тут й продавців. Покупець самостійно бере товар та розплачується за нього.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Сьогодні у «Голосі країни» виступить дівчина з Луцька
У відомому телевізійному шоу «Голос країни» виступила дівчина з Луцька. Її участь у так званих сліпих прослуховуваннях показали на екранах вже сьогодні, 17 вересня, 21:00 на 1+1 Україна.
Наразі юна лучанка живе у Кракові. Виконання нею пісні зачарувало членів журі.
Сили оборони підтвердили звільнення Кліщіївки
Сили оборони України 17 вересня звільнили Кліщіївку, що на Бахмутському напрямку в Донецькій області.
«Підтверджую. Кліщіївка наша — українська», — наголосив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що населений пункт зачищений від росіян.
Село на Бахмутському напрямку звільнили 80 окрема десантно-штурмова бригада, 5 окрема штурмова бригада, Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють», розповіли військові.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
18 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 17 вересня
17 вересень, 23:30
Сили оборони підтвердили звільнення Кліщіївки
17 вересень, 22:30
Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
17 вересень, 22:00
У війні з росією загинув захисник з Волині Ярослав Данилік
17 вересень, 21:13
Медіа