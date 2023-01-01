Добрі новини від ВолиньPost за 17 вересня

Наші журналісти продовжують нагадувати: добрі новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні, 17 вересня, ми писали про таке:Поблизу Херсона українські захисники почали створювати плацдарми для майбутнього форсування Дніпра.“Українські сили посилили свої дії на певних островах у дельті Дніпра поблизу Антонівського мосту з метою консолідації позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонської області”, - йдеться в аналізі вашингтонського аналітичного центру “Інститут вивчення війни”.У місті Ківерці продовжують встановлювати медові скриньки. Тут жителі можуть придбати різноманітний мед. А особливістю локацій є повне самообслуговуввання, адже вони не замкнені. Немає тут й продавців. Покупець самостійно бере товар та розплачується за нього.У відомому телевізійному шоу «Голос країни» виступила дівчина з Луцька. Її участь у так званих сліпих прослуховуваннях показали на екранах вже сьогодні, 17 вересня, 21:00 на 1+1 Україна.Наразі юна лучанка живе у Кракові. Виконання нею пісні зачарувало членів журі.Сили оборони України 17 вересня звільнили Кліщіївку, що на Бахмутському напрямку в Донецькій області.«Підтверджую. Кліщіївка наша — українська», — наголосив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУКомандувач Сухопутних військ ЗСУзазначив, що населений пункт зачищений від росіян.Село на Бахмутському напрямку звільнили 80 окрема десантно-штурмова бригада, 5 окрема штурмова бригада, Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють», розповіли військові.