Сьогодні у «Голосі країни» виступить дівчина з Луцька
Сьогодні, 16:00
У відомому телевізійному шоу «Голос країни» участь візьме дівчина з Луцька.
Її участь у так званих сліпих прослуховуваннях покажуть на екранах вже сьогодні, 17 вересня, 21:00 на 1+1 Україна.
Про це повідомляють на телеканалі в анонсах до програми.
Наразі юна лучанка живе у Кракові. Із анонсу телешоу зрозуміло, що виконання нею пісня зачарувало членів журі.
Відомо, що новий сезон «Голосі країни» відзняли в Польщі, яка прихистила багатьох українців.
Організатори запевняють, що європейський сезон сповнений зворушливими історіями учасників і надзвичайним виконанням популярних пісень сучасності.
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Її участь у так званих сліпих прослуховуваннях покажуть на екранах вже сьогодні, 17 вересня, 21:00 на 1+1 Україна.
Про це повідомляють на телеканалі в анонсах до програми.
Наразі юна лучанка живе у Кракові. Із анонсу телешоу зрозуміло, що виконання нею пісня зачарувало членів журі.
Відомо, що новий сезон «Голосі країни» відзняли в Польщі, яка прихистила багатьох українців.
Організатори запевняють, що європейський сезон сповнений зворушливими історіями учасників і надзвичайним виконанням популярних пісень сучасності.
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