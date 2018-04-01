Сьогодні у «Голосі країни» виступить дівчина з Луцька

У відомому телевізійному шоу «Голос країни» участь візьме дівчина з Луцька.Її участь у так званих сліпих прослуховуваннях покажуть на екранах вже сьогодні, 17 вересня, 21:00 на 1+1 Україна.Про це повідомляють на телеканалі в анонсах до програми.Наразі юна лучанка живе у Кракові. Із анонсу телешоу зрозуміло, що виконання нею пісня зачарувало членів журі.Відомо, що новий сезон «Голосі країни» відзняли в Польщі, яка прихистила багатьох українців.Організатори запевняють, що європейський сезон сповнений зворушливими історіями учасників і надзвичайним виконанням популярних пісень сучасності.