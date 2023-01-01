Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим військовим Ігорем Дуплієм

Ігоря Дуплія.



Про це повідомляє Луцька міська рада.



Лучанин Дуплій Ігор Анатолійович (05.09.1975 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 28 березня 2022 року в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області.



Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!

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