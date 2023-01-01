Росія обстріляла прикордоння Сумщини: є загиблий і поранена

Росія обстріляла прикордоння Сумщини: є загиблий і поранена
Російські війська близько 10 години ранку 17 вересня здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, унаслідок атаки на території власного домогосподарства загинув 47-річний чоловік, а 40-річна жінка зазнала поранення.

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюють за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними обласної військової адміністрації, уночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Юнаківська, Хотінська та Краснопільська громади.

Окупанти атакували з реактивних систем залпового вогню та мінометів.

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Теги: Сумщина
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