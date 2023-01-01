Якою буде погода на Волині у понеділок, 18 вересня

Якою буде погода на Волині у понеділок, 18 вересня
У понеділок, 18 вересня, на Волині прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер цього дня буде південним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 10-15°, вдень 22-27°.

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Теги: погода, синоптики
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