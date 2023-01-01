Якою буде погода на Волині у понеділок, 18 вересня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер цього дня буде південним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.



Температура повітря вночі становитиме 10-15°, вдень 22-27°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 18 вересня, на Волині прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер цього дня буде південним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.Температура повітря вночі становитиме 10-15°, вдень 22-27°.

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