Якою буде погода на Волині у понеділок, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 18 вересня, на Волині прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер цього дня буде південним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 10-15°, вдень 22-27°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер цього дня буде південним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 10-15°, вдень 22-27°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У НАТО зробили новий прогноз щодо війни в Україні
Сьогодні, 20:40
Якою буде погода на Волині у понеділок, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
На скільки збільшаться мінімальна пенсія та зарплата у 2024
Сьогодні, 19:00
Росія обстріляла прикордоння Сумщини: є загиблий і поранена
Сьогодні, 18:10
Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим військовим Ігорем Дуплієм
Сьогодні, 16:50
Медіа