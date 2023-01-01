У війні з росією загинув захисник з Волині Ярослав Данилік
Сьогодні, 21:13
Російські окупанти забрали життя волинянина, уродженця села Витуле, Даниліка Ярослава Миколайовича, 1976 року народження.
Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
Відомо, що старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади, який вважався зниклим безвісти, загинув 29 березня 2022 року під час штурмовик дій, виконуючи бойове завдання на території Миколаївської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!
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Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
Відомо, що старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади, який вважався зниклим безвісти, загинув 29 березня 2022 року під час штурмовик дій, виконуючи бойове завдання на території Миколаївської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!
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