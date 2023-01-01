У війні з росією загинув захисник з Волині Ярослав Данилік

У війні з росією загинув захисник з Волині Ярослав Данилік
Російські окупанти забрали життя волинянина, уродженця села Витуле, Даниліка Ярослава Миколайовича, 1976 року народження.

Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.

Відомо, що старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади, який вважався зниклим безвісти, загинув 29 березня 2022 року під час штурмовик дій, виконуючи бойове завдання на території Миколаївської області.

У війні з росією загинув захисник з Волині Ярослав Данилік


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!

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