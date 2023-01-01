Сили оборони підтвердили звільнення Кліщіївки

Сили оборони підтвердили звільнення Кліщіївки
Сили оборони України 17 вересня звільнили Кліщіївку, що на Бахмутському напрямку в Донецькій області.

Про це hromadske повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

«Підтверджую. Кліщіївка наша — українська», — наголосив речник.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що населений пункт зачищений від росіян.

Село на Бахмутському напрямку звільнили 80 окрема десантно-штурмова бригада, 5 окрема штурмова бригада, Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють», розповіли військові.



«Але противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам і працює зі всіх можливих засобів вогневого ураження. Щиро дякуємо волонтерам і волонтерським організаціям, які є надійним тилом для нас! Подяка за постійну допомогу та підтримку!» — зауважила 80 окрема десантно-штурмова бригада.

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