Сили оборони підтвердили звільнення Кліщіївки





Про це Ілля Євлаш.



«Підтверджую. Кліщіївка наша — українська», — наголосив речник.



Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що населений пункт зачищений від росіян.



Село на Бахмутському напрямку звільнили 80 окрема десантно-штурмова бригада, 5 окрема штурмова бригада, Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють», розповіли військові.







«Але противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам і працює зі всіх можливих засобів вогневого ураження. Щиро дякуємо волонтерам і волонтерським організаціям, які є надійним тилом для нас! Подяка за постійну допомогу та підтримку!» — зауважила 80 окрема десантно-штурмова бригада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України 17 вересня звільнили Кліщіївку, що на Бахмутському напрямку в Донецькій області.Про це hromadske повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ«Підтверджую. Кліщіївка наша — українська», — наголосив речник.Командувач Сухопутних військ ЗСУзазначив, що населений пункт зачищений від росіян.Село на Бахмутському напрямку звільнили 80 окрема десантно-штурмова бригада, 5 окрема штурмова бригада, Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють», розповіли військові.«Але противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам і працює зі всіх можливих засобів вогневого ураження. Щиро дякуємо волонтерам і волонтерським організаціям, які є надійним тилом для нас! Подяка за постійну допомогу та підтримку!» — зауважила 80 окрема десантно-штурмова бригада.

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