18 вересня на Волині: гортаючи календар

18 вересня на Волині: гортаючи календар
18 вересня день народження відзначає депутат Волинської обласної ради Юрій Ройко та начальник управління Держпраці у Волинській області Олександр Козлюк.

У цей день іменини у людей, які мають імена: Гліб, Раїса, Захар, Єлизавета та Максим.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 17 вересня
17 вересень, 23:30
Сили оборони підтвердили звільнення Кліщіївки
17 вересень, 22:30
Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
17 вересень, 22:00
У війні з росією загинув захисник з Волині Ярослав Данилік
17 вересень, 21:13
Схожі новини
16 вересня на Волині: гортаючи календар 16 вересня на Волині: гортаючи календар
16 вересень, 00:00
14 вересня на Волині: гортаючи календар 14 вересня на Волині: гортаючи календар
14 вересень, 00:00
13 вересня на Волині: гортаючи календар 13 вересня на Волині: гортаючи календар
13 вересень, 00:00
12 вересня на Волині: гортаючи календар 12 вересня на Волині: гортаючи календар
12 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 17 вересня
17 вересень, 23:30
 0
Сили оборони підтвердили звільнення Кліщіївки
17 вересень, 22:30
 0
Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
17 вересень, 22:00
 0
У війні з росією загинув захисник з Волині Ярослав Данилік
17 вересень, 21:13
 0
Медіа
відео
1/8