18 вересня на Волині: гортаючи календар
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18 вересня день народження відзначає депутат Волинської обласної ради Юрій Ройко та начальник управління Держпраці у Волинській області Олександр Козлюк.
У цей день іменини у людей, які мають імена: Гліб, Раїса, Захар, Єлизавета та Максим.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів!
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У цей день іменини у людей, які мають імена: Гліб, Раїса, Захар, Єлизавета та Максим.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів!
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